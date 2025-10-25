【MLB】ブルージェイズ11ー4ドジャース（10月24日・日本時間10月25日／トロント）

【映像】大谷、豪快変態弾→球場の様子がおかしくなる

ワールドシリーズという最高峰の舞台で、ドジャース・大谷翔平が敵地の巨大な喧騒を瞬時に静寂に変える“豪快変態弾”を放ち話題となっている。

10月24日（日本時間25日）、トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦。ドジャースはロバーツ監督の継投策がことごとく裏目に出た結果、6回までに2−11と大量9点差をつけられる劣勢に。球場はブルージェイズの押せ押せムードに包まれていた。

1番・指名打者で出場していた大谷は、この7回の打席を迎えるまで3打席無安打と結果を出せていなかったが、意地を見せる。ブルージェイズの右腕フィッシャーの低めのカーブをすくい上げると右翼席へ大きな放物線を描くワールドシリーズ初アーチを放つ。打球速度103.7マイル（約166.9キロ）、飛距離357フィート（約108.8メートル）、角度41度を計測したこの一発は、劣勢のチームを奮い立たせる反撃の一打となった。また、それまで敵地で鳴り響いていた喧騒やブーイングをこの豪快な一振りによって沈黙させたのである。大谷の衝撃弾がフェンスを越えた瞬間、まるでスイッチを切られたかのように静寂へと変わり、ざわつきにも似た異様な空気が広がることに。この大谷の意地の一発と観客のリアクションにファンからは、「どうした」「変態弾や」「あれが入るんか…」「観客ポカン」「静かすぎるw」「ドン引きやん」「ライトフライだと思うよなw」「笑うしかない」「大谷さんはあきらめない」といった様々な反響が起きることとなった。

大谷の一発で一矢報いたものの、チームは14被安打11失点で大敗。ポストシーズン前から不安視されたリリーフ陣が崩れての敗戦スタートとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



