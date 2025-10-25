ウクライナを支援する欧州中心の「有志連合」が２４日、英ロンドンで会合を開いた/Henry Nicholls/Pool/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）欧州各国の首脳は２４日、ウクライナでの戦争終結に向けた戦略を協議するため英ロンドンで会合を開き、いわゆる「有志連合」がロシアへの圧力強化に向け連携していくことを約束した。

トランプ米大統領が、ロシアの２大石油企業であるロスネフチとルクオイルを標的とした新たな制裁措置を発表したことを受け、欧州首脳らはより多くの国に対し、ロシアの石油会社に対する制裁措置の実施を求めた。

トランプ氏の措置に続き、欧州連合（ＥＵ）は追加制裁を発表。今後２年間のウクライナへの資金援助にも同意した。

ロシア軍機による欧州への領空侵犯が相次ぎ、致命的な攻撃がウクライナのインフラに損害を与える中、欧州各国に対しては長引く紛争の収束を求める圧力が一段と高まっている。

トランプ氏をはじめとする世界の指導者らが解決策の交渉を申し入れたにもかかわらず、ロシアのプーチン大統領は、ウクライナに対する最大限の要求を維持。戦争終結を視野に入れた即時停戦への同意を拒否している。

英国のスターマー首相は、ウクライナの安全保障は英国を含む多くの国々と密接に結びついていると強調した。

「ウクライナの未来は我々の未来だ。今後数週間、数カ月の間に起こることは、英国と北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国、そしてそれ以外のすべての同盟国の安全保障にとって極めて重要になる」（スターマー氏）

スターマー氏によれば英国は先週、「ロシアの石油大手全てに制裁を科した最初の国になった」。ここには米国が制裁対象とした企業も含まれているという。

ウクライナのゼレンスキー大統領は、トランプ氏並びに同様の行動を取ったウクライナの「パートナー」諸国に感謝の意を表し、最近の石油制裁を「大きな一歩」と呼んだ。

「外交は、真の決断につながる場合にのみ意味を持つ。そしてロシアに関しては、それを完成させるために多くの材料が必要になる。不可欠なのは、ロシアへの真の圧力、制裁、我々の長距離戦力、政治的圧力、戦争犯罪への責任追及、そしてロシアの資産に関する真の行動だ」とゼレンスキー氏は強調した。