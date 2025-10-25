あの、ミニ丈ワンピースで美脚スラリ「華奢で上品」「真っ直ぐで綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/25】歌手のあのが10月24日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】あの「真っ直ぐで綺麗」美脚際立つミニワンピ姿https://mdpr.jp/news/detail/4668664
あのは「プリチッシモ」とコメントし、上品なミニ丈ワンピース姿を公開。赤の眼鏡をかけ、首元と手首を別布で飾った紺の長袖ミニ丈ワンピースにグレーのふわふわのブーツを合わせた、美しい脚が際立つコーディネイトを披露。他にもニット、カーディガン、靴下、靴がすべてレースとフリルとリボンで飾られた個性的でガーリーなファッションも公開している。
この投稿に、ファンからは「華奢で上品」「可愛すぎる」「なんでも似合う」「雪の妖精じゃん」「抜群のスタイル」「真っ直ぐで綺麗すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆あの、ミニ丈ワンピース姿公開
◆あのの投稿に反響
