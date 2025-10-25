INI尾崎匠海＆藤牧京介、HY主催フェス出演決定「HY SKY Fes」最終アーティスト発表
【モデルプレス＝2025/10/25】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の尾崎匠海、藤牧京介が、2026年3月20日、21日、22日の3日間にわたって沖縄県総合運動公園・多目的広場で開催されるHY主催の音楽野外フェス「HY SKY Fes 2026＆Special Night」に出演することが発表された。
【写真】INI、映画で号泣していたメンバー
2026年3月20日、21日、22日の3日間にわたって沖縄県総合運動公園・多目的広場で開催されるHY主催の音楽野外フェス「HY SKY Fes 2026＆Special Night」の出演者の最終ラインナップと、全アーティストの出演日が発表された。第3弾では、今年デビュー40周年イヤーを迎え、ソロプロジェクトとしても多方面に渡り活躍中の石井竜也、音楽活動以外にもTVタレントや俳優、CM出演などマルチに活動中のソロシンガー・岡崎体育、11人組グローバルボーイズグループINIのボーカルメンバーとして活躍し、今年2人でのオリジナル楽曲も発表したINIの尾崎＆藤牧、昨年バンドを始動させロック、ジャズ、ヒップホップなどの音楽スタイルを融合させた5人組ロックバンドSuchmos、数々のヒット曲を持ちエンターテインメント性溢れるパフォーマンスが魅力的な6人組ボーカル＆ダンスグループDA PUMPの出演が決定した。
さらに、本日発表となった日割りによると、初日となる3月20日にHY、尾崎＆藤牧（INI）、肝⾼の阿⿇和利、コブクロ、C＆K、Chevon。21日にオープニングアクトとしてNeil、メインステージにアイナ・ジ・エンド、⽊村カエラ、TRF、DA PUMP、YURIYAN RETRIEVER、Little Glee Monster。最終日の22日に⽯井、HY、岡崎、きゃりーぱみゅぱみゅ、Suchmos、FRUITS ZIPPERが出演する。また、キャンプエリアに常設されるグリーンステージでは3⽇間、ありんくりんとMASA MAGICが登場する。
例年、主催バンドであるHYが呼びたいアーティストやフェスのコンセプトに賛同したアーティストが出演する「HY SKY Fes」は、2026年もジャンルレスなアーティストたちが出演する。HYのメンバーが地元沖縄で“今を生きる子供たちに何かステキなきっかけを作ることができないだろうか？”と考え、子供たちの夢やチャンス、家族みんなで繋がっていく時間などを生み出す場として過去6回地元で主催し、今年は約2万5000人を動員した。7回目の開催となる2026年は初のメインステージ3日間にて開催される。今年まで夜からキャンプエリアに常設されているグリーンステージで「前夜祭」に加え2日間のメインステージ開催だったが、来年は1日目の朝からメインステージで豪華アーティストによるライブが行われ、さらにバージョンアップする。例年同様、当日の会場では豪華アーティストによるステージパフォーマンスだけでなく、メンバー自らがお客さんと一緒にゴミ拾いを行うクリーン活動が実施され、廃材を再利用した楽器作りのワークショップ、子供参加型企画、沖縄ならではの食べ物を堪能できるキッチンカーの出店や、ゆっくり過ごせるキャンプサイトでの宿泊など、野外ならではの楽しさも存分に味わえる。（modelpress編集部）
「HY SKY Fes 2026＆Special Night」
開催日：2026年3月20日、21日、22日
会場：沖縄県総合運動公園 多目的広場
時間：
［DAY1］開場10：00／開演12：00／終演19：30（予定）
［Special Night（3月20日のみ開催）］開場19：30／開演20：00／終演21：00（予定）
［DAY2・DAY3］開場10：00／開演12：00／終演19：30（予定）
出演者：アイナ・ジ・エンド／ありんくりん（GREEN STAGE）／石井竜也／HY／岡崎体育／尾崎匠海＆藤牧京介（INI）／肝高の阿麻和利／木村カエラ／きゃりーぱみゅぱみゅ／コブクロ／Suchmos／C＆K／Chevon／DA PUMP／TRF／Neil／FRUITS ZIPPER／MASA MAGIC（GREEN STAGE）／YURIYAN RETRIEVER／Little Glee Monster（※50音順掲載）
【Not Sponsored 記事】
【写真】INI、映画で号泣していたメンバー
◆INI尾崎匠海＆藤牧京介、HY主催フェス出演決定
2026年3月20日、21日、22日の3日間にわたって沖縄県総合運動公園・多目的広場で開催されるHY主催の音楽野外フェス「HY SKY Fes 2026＆Special Night」の出演者の最終ラインナップと、全アーティストの出演日が発表された。第3弾では、今年デビュー40周年イヤーを迎え、ソロプロジェクトとしても多方面に渡り活躍中の石井竜也、音楽活動以外にもTVタレントや俳優、CM出演などマルチに活動中のソロシンガー・岡崎体育、11人組グローバルボーイズグループINIのボーカルメンバーとして活躍し、今年2人でのオリジナル楽曲も発表したINIの尾崎＆藤牧、昨年バンドを始動させロック、ジャズ、ヒップホップなどの音楽スタイルを融合させた5人組ロックバンドSuchmos、数々のヒット曲を持ちエンターテインメント性溢れるパフォーマンスが魅力的な6人組ボーカル＆ダンスグループDA PUMPの出演が決定した。
◆HY主催「HY SKY Fes」7回目開催
例年、主催バンドであるHYが呼びたいアーティストやフェスのコンセプトに賛同したアーティストが出演する「HY SKY Fes」は、2026年もジャンルレスなアーティストたちが出演する。HYのメンバーが地元沖縄で“今を生きる子供たちに何かステキなきっかけを作ることができないだろうか？”と考え、子供たちの夢やチャンス、家族みんなで繋がっていく時間などを生み出す場として過去6回地元で主催し、今年は約2万5000人を動員した。7回目の開催となる2026年は初のメインステージ3日間にて開催される。今年まで夜からキャンプエリアに常設されているグリーンステージで「前夜祭」に加え2日間のメインステージ開催だったが、来年は1日目の朝からメインステージで豪華アーティストによるライブが行われ、さらにバージョンアップする。例年同様、当日の会場では豪華アーティストによるステージパフォーマンスだけでなく、メンバー自らがお客さんと一緒にゴミ拾いを行うクリーン活動が実施され、廃材を再利用した楽器作りのワークショップ、子供参加型企画、沖縄ならではの食べ物を堪能できるキッチンカーの出店や、ゆっくり過ごせるキャンプサイトでの宿泊など、野外ならではの楽しさも存分に味わえる。（modelpress編集部）
◆「HY SKY Fes」概要
「HY SKY Fes 2026＆Special Night」
開催日：2026年3月20日、21日、22日
会場：沖縄県総合運動公園 多目的広場
時間：
［DAY1］開場10：00／開演12：00／終演19：30（予定）
［Special Night（3月20日のみ開催）］開場19：30／開演20：00／終演21：00（予定）
［DAY2・DAY3］開場10：00／開演12：00／終演19：30（予定）
出演者：アイナ・ジ・エンド／ありんくりん（GREEN STAGE）／石井竜也／HY／岡崎体育／尾崎匠海＆藤牧京介（INI）／肝高の阿麻和利／木村カエラ／きゃりーぱみゅぱみゅ／コブクロ／Suchmos／C＆K／Chevon／DA PUMP／TRF／Neil／FRUITS ZIPPER／MASA MAGIC（GREEN STAGE）／YURIYAN RETRIEVER／Little Glee Monster（※50音順掲載）
【Not Sponsored 記事】