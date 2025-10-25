重盛さと美、オフショル姿に「色っぽい」「肌が輝いている」の声
【モデルプレス＝2025/10/25】タレントの重盛さと美が10月24日、自身のInstagramを更新。オフショルダー姿を公開し、話題を呼んでいる。
◆重盛さと美、ミニスカ×オフショル姿を公開
重盛は夜のカフェでの写真を投稿。ふんわりとフィットしたオフショルダーの白トップスに、切りっぱなしのデニムのミニスカートとベージュのブーツを合わせ、金色のチョーカーや星印の入ったネイルが印象的なコーディネートを披露し、美しい肩や抜群のスタイルを見せている。
◆重盛さと美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「女神様」「美しすぎる」「肌が輝いている」「色っぽい」「どんどん綺麗になっていく」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】