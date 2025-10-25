「空の貴婦人」とうたわれたDC-8

JAL（日本航空）が2025年11月より、羽田空港の同社格納庫内にある見学施設「JAL SKY MUSEUM」をリニューアルオープンします。この格納庫の片隅に安置されているのが、往年のJALの旅客機の機首部分です。これはダグラスDC-8-32「JA8001」、同社初のジェット旅客機「FUJI（ふじ）号」のもの。しかもこの機体、機内もほぼ往年の姿のまま保管されているのです。どのようなもので、どういった特徴があるのでしょうか。

【写真】すげえ…これがJALの「65年前の機内ラウンジ」です

この「FUJI号」が就航したのは、1960（昭和35）年。これを皮切りにDC-8シリーズはその後JALで計60機が使用されました（リース導入も含む）。細く長い優雅なフォルムから「空の貴婦人」とうたわれ、卓越した性能をもっていたといいます。一般的にも古くからのファンも多い、まさに“往年の名機”といったところです。

そしてこの「FUJI号」をはじめとするDC-8の一部では、「日本文化」を強くアピールしたサービスを採用し、評判を呼んだといいます。そのなかでもっとも特徴的なもののひとつが、機内に設置された「純日本風のラウンジ」です。

機内は、いまの旅客機とはまったく違う色調が使われていることが、はっきりとわかります。床はクラシカルな絨毯が張られ、側壁はなんとゴールド。座席も今ではまず見られない光沢感があり、これは西陣織のシートカバーが張られているとのことです。

ラウンジの席数は4席で、2席ずつがテーブルを隔てて向かい合うレイアウトに。テーブルには灰皿があり、機内での喫煙はごく一般的なものであったことを示しています。また、窓の部分は一般的な和室のように、木の枠に和紙が貼られており、外の景色を見たい時は「障子を開ける」仕様となっています。これも、現代の航空法では採用は難しいと見られ、旅客機の黎明期ならではの特徴です。

なお、JALによると、この機内ラウンジのテーマは「空の一流ホテル」とのことです。