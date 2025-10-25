◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節 京都１―１鹿島（２５日・サンガＳ）

首位の鹿島は京都と１―１で引き分けた。０―１で迎えた後半アディショナルタイムにＦＷ鈴木優磨が起死回生の同点ゴールを奪った。

＊ ＊ ＊

勝ち点１をもたらした鈴木は「もったいないですね」と試合を振り返り、相手のプレスをかいくぐれず、前線にボールが届かなかった前半の内容を悔いた。

同点ゴールは後半アディショナルタイム、事実上のラストプレーだった。左ＭＦにポジションを移し、右からのクロスのフィニッシャー役を任されていた鈴木は、松村優太による右からの軌道に右足を懸命に伸ばして合わせ「そこは自分の強み」と誇った。

これで２３年（１４得点）、２４年（１５得点）に続き、３シーズン連続の二桁得点をマーク。Ｊリーグでは１８年（１１得点）を含めて自身４度目となった。

「ちょっと遅かったですね。もうちょい取れるチャンスがあった」と笑顔はなく「一応はうれしい。残り３試合でも伸ばしていきたい」とキッパリ。２位柏に勝ち点１差に迫られたことも踏まえ「残り３つ、勝ち続けないと多分優勝できない。もう自分たち次第」と気合を入れた。