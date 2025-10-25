全日本大学女子駅伝（２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の区間エントリーと開会式が２５日に同市内で行われ、シード８校の監督が会見に出席した。

大会２連覇を狙う昨季女王の立命大は、エース区間の最長５区（９．２キロ）に主将の土屋舞琴（４年）を起用。今季は学生の世界一を決めるワールドユニバーシティゲームズのハーフマラソンで２位に入った実力者は「トップでタスキを渡したい。今年１番の走りができれば」と意気込んだ。

チームは昨年、２区の山本釉未（ゆうみ、当時１年）が区間新で首位に押し上げると、３区のエースで主将・村松灯（とも、同４年）も区間新をたたき出して、前半で他校を引き離した。杉村憲一監督は「今年こそアンカー勝負になると思う。前半から行って後半は粘らないと勝てない」と想定。関西学生女子駅伝では３位も「今大会に向けて調整を重ねて、調子は上がってきている。（選手が）どんな走りをしてくれるのか私も楽しみ」と息巻いた。

指揮官は注目選手に２区を走るチーム唯一のルーキー佐藤ゆあ（１年）を挙げ「立命館宇治（高校時代）でも経験も豊富。元気で明るい子なので、そういう思いを込めて、リードを広げられるように」と期待をかけた。

２０１５年に５連覇を達成してから優勝が遠ざかっていた名門は昨年、復活勝利を刻んだ。今シーズンも勢いを持って杜の都に乗り込む。

立命大の区間登録は以下の通り。

１区（６・６キロ）太田 咲雪（３年）

２区（４・０キロ）佐藤 ゆあ（１年）

３区（５・８キロ）山本 釉未（２年）

４区（４・８キロ）森安 桃風（２年）

５区（９・２キロ）土屋 舞琴（４年）

６区（７・６キロ）池田 悠音（２年）