◆第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京・芝１６００メートル、稍重）

勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる出世レースの２歳牝馬Ｇ３は１０頭立てで争われ、２番人気で川田将雅騎手騎乗のフィロステファニ（牝２歳、栗東・中内田充正厩舎、父エピファネイア）が、直線差し切り重賞初制覇を飾った。勝ち時計は、１分３３秒８。川田将雅騎手は２０１９年のリアアメリア以来の同レース２勝目。

同馬は兄に２０２３年の皐月賞馬ソールオリエンスや、２１年ドバイ・ターフ２着のヴァンドギャルドを持つ良血。７月の新潟・新馬では、レイチェル・キング騎手を背に、上がり３ハロン３２秒６の末脚を駆使し勝利を飾っていた。

２着は９番人気のミツカネベネラ（津村明秀騎手）、３着は３番人気のタイセイボーグ（佐々木大輔騎手）だった。

タイセイボーグは、６月の阪神新馬を勝利した後、ダリア賞では出遅れながらも、上がり３ハロン最速の３３秒４の末脚で２着。距離をマイルに伸ばした前走の新潟２歳Ｓでも、６番人気ながら鋭い末脚を見せ２着に入っていた。

佐々木大輔騎手（タイセイボーグ＝３着）「ゲートでずっともぐるしぐさをやめなかった。タイミングが合えばポンと出た気がするけど、そのあたりは僕のミスです。最後はよく伸びているように、勝った馬は強かったけど、能力はあると思う」