全日本大学女子駅伝（２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の区間エントリーと開会式が２５日に同市内で行われた。前回まさかの４位で８連覇を逃し、２年ぶりの王座奪還を狙う名城大は、２区に大河原萌花、３区に主将の米沢奈々香、４区に石松愛朱加と４年生を３人並べた。

米田勝朗監督は「４年生３人がキー。（５区の）橋本に渡るときには優勝を決定づけたい」と期待を込めた。

選手らに区間オーダーが発表されたのは、仙台入りした４日前。米田監督から呼び出された３人は「私たち３人で優勝を決めろということですよね」と口をそろえた。１年時から主力として活躍する米沢は「後輩たちに本当に楽しんで走ってもらえるように、自分たち３人がしっかりと責任を果たして、他のチームを引き離す。しっかりと役割を果たしたい」と言葉に力を込め、全日本初出場となる大河原は「後半区間の後輩たちに安心して走ってもらえるように頑張りたい。良い走りをして、チームの優勝に貢献したい」と気持ちを込めて話した。

前人未踏の８連覇を目指した前回は、まさかの４位に終わった。ただ、主将の米沢ら最上級生を筆頭に気持ちを切り替えて強化に励み、今夏の練習はほとんど故障者を出さずに消化。石松は「去年負けたときに、すごくたくさんの励ましの言葉をいただいた。絶対に恩返ししたい」と強い思いを明かした。

学生の世界一を決めるワールドユニバーシティゲームズ（７月、ドイツ）代表の細見芽生（１年）は１区、橋本和叶（１年）は最長５区と期待のルーキーたちは共に主要区間に登録され、「私が指導してきた中で、選手層としては過去最強かなと思っています」と米田監督も自信を示す名城大。準備万端で杜の都に臨む。

名城大の区間登録は以下の通り。

１区（６・６キロ）細見 芽生（１年）

２区（４・０キロ）大河原 萌花（４年）

３区（５・８キロ）米沢 奈々香（４年）

４区（４・８キロ）石松 愛朱加（４年）

５区（９・２キロ）橋本 和叶（１年）

６区（７・６キロ）村岡 美玖（３年）