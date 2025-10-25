「ぼろぼろ鞄」はもう卒業！【ZARA】40・50代が持ちたい♡「秋っぽバッグ」

洋服は秋仕様だけど、小物は夏のまま……なんてことはない？ 季節の着こなしに合わせて、バッグも衣替えのタイミング。【ZARA（ザラ）】には、フェイクファーやシアリング風素材、コーデュロイ調素材などの「秋っぽバッグ」が豊富にラインナップ。トレンド感がありながらも派手すぎず、40・50代のデイリールックに自然とフィットしそうです。この秋こそ「ぼろぼろ鞄」を卒業し、シーズンムードあふれる秋バッグをぜひ手に入れて。

季節感を詰め込んだ “ふわミニ” バケット

【ZARA】「リアルファー ミニバケットバッグ」\5,990（税込）

ふわふわのフェイクファーを贅沢に使用した、リッチなミニバケットバッグ。柔らかなベージュトーンのフェイクファーが、優しげな印象と温かみをプラス。ダブルハンドル × 取り外し可能なショルダーストラップ付きで、手持ちも斜めがけも自在に楽しめます。ミニマルなサイズ感で、ちょっとそこまでのお出かけも上品に。季節のアクセントとして、ぜひ取り入れたい一品です。

リバーシブルで楽しめるもこもこショッパー

【ZARA】「リバーシブルショッパー」\6,590（税込）

見た目も愛らしいシアリング風素材のショッパーバッグ。実はこのアイテム、両面使えるリバーシブル仕様。カジュアルコーデにはシアリング風の面を、クリーンな装いには上品なフェイクレザー面を表にして、コーデを問わずに幅広く活躍しそうです。ショルダーストラップやポケット付きウォレットも備えて、機能性も抜群。秋冬コーデの仕上げにぴったりな実力派バッグです。

大人のデイリーコーデに馴染むコーデュロイ調トート

【ZARA】「コーデュロイ調トートバッグ」\6,590（税込）

温かみのある素材感が、秋冬コーデにしっくり馴染むコーデュロイ調トート。シンプルなデザインだから、きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、大人の一軍バッグにぴったり。内ポケット付きで実用性も抜群、デイリー使いに頼れそうな一品です。肩掛けしやすい長さの持ち手で、通勤からお出かけまで大活躍しそう。季節感と上品さを両立できそうな、大人向けの秋バッグです。

持つだけで上品映えするフェイクファーバッグ

【ZARA】「フェイクファー バケットバッグ」\7,990（税込）

ボリュームたっぷりのフェイクファーが、季節感を与えてくれるバケットバッグ。シンプルな装いに、一点投入で華やかな雰囲気に。大人に似合いそうな、派手すぎないミニマルなデザインも魅力です。取り外し可能なポーチ付きで利便性も◎ お呼ばれからデイリーまで、シーンを問わずに頼れそうな万能バッグです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子