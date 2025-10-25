ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 世界自然遺産バダインジャラン砂漠の秋 中国内モンゴル自治区 世界自然遺産バダインジャラン砂漠の秋 中国内モンゴル自治区 世界自然遺産バダインジャラン砂漠の秋 中国内モンゴル自治区 2025年10月25日 17時18分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２２日、バダインジャラン砂漠の風景。（アルシャー＝新華社記者／貝赫） 【新華社アルシャー10月25日】中国内モンゴル自治区アルシャー盟に位置する世界自然遺産の巴丹吉林（バダインジャラン）砂漠では秋を迎え、暑さが和らいだ。黄金色に輝く砂丘と点在する湖は静かで雄大な景観を描き出している。２２日、バダインジャラン砂漠を照らす朝日。（ドローンから、アルシャー＝新華社記者／貝赫）２２日、バダインジャラン砂漠に広がる赤い湖。（ドローンから、アルシャー＝新華社記者／貝赫）２２日、バダインジャラン砂漠にある砂丘。（アルシャー＝新華社記者／貝赫）２２日、バダインジャラン砂漠に広がる赤い湖。（ドローンから、アルシャー＝新華社記者／貝赫）２２日、バダインジャラン砂漠の風景。（アルシャー＝新華社記者／貝赫）２２日、バダインジャラン砂漠の風景を眺める観光客。（ドローンから、アルシャー＝新華社記者／貝赫）２２日、バダインジャラン砂漠に広がる赤い湖。（ドローンから、アルシャー＝新華社記者／貝赫）２２日、バダインジャラン砂漠の風景。（ドローンから、アルシャー＝新華社記者／貝赫） リンクをコピーする みんなの感想は？