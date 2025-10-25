映画『チェンソーマン レゼ篇』が、公開1ヵ月で観客動員数426万人、興行収入65億円を突破した。全国映画動員ランキングで5週連続1位となったが、同作は日本だけでなく韓国でも“異例のヒット”となっている。ジャーナリストの金敬哲氏が寄稿した。

【画像】「旭日旗に似ている」？韓国で物議をかもした『鬼滅の刃』炭治郎の耳飾りを比較してみると…



『チェンソーマン レゼ篇』韓国版ポスター（ソニー・ピクチャーズコリア公式Xより）

「韓国映画界の興行に、突然変異が起きている！」

今秋、韓国の若者から「キ・ジュ・トップ（鬼・呪・鋸）」の愛称で呼ばれる『鬼滅の刃』『チェンソーマン』『呪術廻転』の劇場版が韓国の映画館を占領した。この現象に対し、韓国映画界に緊張が走っている。日本アニメの2025年現在の劇場シェアは14.4%。2023年には『THE FIRST SLAM DUNK』と『すずめの戸締まり』の同時ヒットで14.1%を記録したが、それよりさらに激しい勢いを見せているのだ。

韓国で最大の祝日である秋夕（＝チュソク。旧暦のお盆）は、昨今低調な映画館にも、久しぶりに活気が戻ってくる時期だ。今年の秋夕は、巨匠パク・チャヌク監督の『どうしようもない』と、ヤクザ組織の次期ボスの座を巡るアクションコメディの『ボス』という2本の韓国映画の対決が予想されていた。

韓国の大作が並ぶ中、日本アニメがトップに

ところが、いざふたを開けてみると、日本アニメの人気がすさまじかった。特に連休終盤には『劇場版チェンソーマン レゼ篇』が「まさか」の興行トップに躍り出た。誰もが思いもよらなかった波乱の展開だった。

『チェンソーマン』はNetflixなどの配信サービスを通じて、韓国でもおなじみの作品となった。その劇場版である『劇場版チェンソーマン レゼ篇』は9月24日、『どうしようもない』と同日に公開された。公開当初の観客動員数や話題性は『どうしようもない』に押されていたが、秋夕が始まる10月第1週から『どうしようもない』を抜いて興行2位に浮上。そして連休最後の週末である10月11日からは『ボス』までも引き離し、ついに興行トップに立った。

観客動員“300万人超え”はほぼ確実

以後は1位を独走しながら、10月24日までの累計観客動員数は233万人で、『劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編』の記録（222万人）を抑え、日本アニメの歴代興行記録の8位に躍り出た。ネットを中心に口コミが爆発的に広がり、300万人突破はほぼ確実。『ハウルの動く城』の301万人（7位）、『君の名は。』の396万人（6位）を超えられるかに注目が集まっている。

万人受けの『鬼滅』、『チェンソーマン』は若者男性から支持

『劇場版チェンソーマン レゼ篇』の人気を牽引しているのは10〜20代の男性客だ。韓国最大のマルチプレックス映画館グループCGVが集計した観客分布図によると、年齢別では20代が48%で最も多く、次いで10代（21%）、30代（15%）の順となっている。性別では男性が6割、女性が4割程度で、男性が女性を上回る。

同じく韓国の劇場で大ヒットしている日本アニメ『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編』は、男性（53%）と女性（47%）で性別の差はほとんどなく、年齢層も20代（40%）、30代（26%）、40代（18%）が中心だ。『鬼滅の刃』が万人向けだとすれば、『チェンソーマン』は若い男性客が中心となっているようだ。

「泣いた」「心臓が痛い」アクションとロマンスが高評価

そもそも、秋夕シーズンは家族連れの観客が多く、誰もが楽しめる大衆的な映画がヒットする傾向があった。そんな中、「オタク文化」と見なされがちだった日本アニメがこれほど善戦している理由について、ソン・ジサン氏（大衆文化評論家）は次のように分析する。

「まずは、大型スクリーンを圧倒するアクションシーンが大好評です。近年の日本アニメは制作環境がデジタル化したことで、躍動感のある激しいアクション演出が可能になりました。ゲームに慣れ親しんだ韓国の若者層には、まるでゲームの中に入り込んだかのような『臨場感』を与えています。

主人公たちの成長物語も、韓国の若い観客から共感を得ています。すでに配信サービスを通じて韓国のファンにもおなじみとなった主人公たちが、さまざまな問題を抱えて葛藤する姿に、感受性の高い若者たちが共感しているのです」

映画では主人公のデンジと、同年代の少女・レゼが出会い、アクションシーンだけでなく初恋のようなロマンスも描かれる。これも、大きな反響を集めた。韓国最大の映画サイト「NAVER映画」に掲載された一般観客のレビューを見ると、ロマンスに関するコメントが最も多い。

〈「少年と少女の爆発的な出会い」

「狛治さん（『鬼滅の刃』の登場人物・猗窩座の人間だった頃の名前）でも俺を泣かせられなかったのに、レゼが俺を泣かせた」

「心臓がこんなに痛いのはいつぶりだろう……」

「ずっと前に忘れてしまった初恋の純粋さを思い出す」

「アクションは観客を劇場に呼び、ロマンスは観客をリピーターにする」〉

韓国でも絶大な人気…米津玄師目当ての観客も

韓国でも高い人気を誇る米津玄師の主題歌も人気の要因として欠かせない。『Lemon』『KICK BACK』『地球儀』など、数々のドラマやアニメの主題歌を手掛け、韓国でも熱烈なファンを持つ米津玄師は、今年3月、初めての韓国公演を行ったが、2日間のコンサートチケットは瞬く間に完売。その人気を証明した。

〈「映画を見終わった直後は何も感じなかったのに、一日経って主題歌を聴くたびに後遺症がひどすぎて日常生活が送れない」

「米津玄師は悪魔と契約したに違いない」

「主題歌があまりにも気になって見に行ったけど、アクションもすごいし、全体的に面白かった」

「アクションと主題歌、マジでヤバい！」〉

米津玄師が手がけた『劇場版チェンソーマン レゼ篇』の主題歌『IRIS OUT』は、10月第2週からSpotify Korea、Apple Music Korea、YouTube Music South Koreaで一斉にストリーミング順位1位を占めている。韓国最大のストリーミングサイト「Melon」のTOP100でも4位に入り、imaseの『NIGHT DANCER』が持っていた歴代J-POP最高順位の17位を更新した。米津玄師の歌手としての人気と、アニメの大ヒットが相乗効果を発揮しているのだろう。

10月16日に韓国公開された『劇場版 呪術廻戦 懐玉・玉折』も、上位にランクインし、23日までに15万人を動員している。前作『劇場版 呪術廻戦 0』（2022年）は韓国内で計73万人の観客を動員したが、今回は、昨今の日本アニメブームの相乗効果で「100万人動員は当たり前」という雰囲気となっている。

「旭日旗に似ている」炭治郎の耳飾りが物議、イベントが急遽中止に…

秋夕の日本アニメ映画ヒットを勢いづけたのは、8月に韓国公開された『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編』だった。ただ、『鬼滅の刃』をめぐっては、1作目の劇場版『無限列車編』（2021年）の公開時から、主人公・炭治郎の旭日旗に似た耳飾りの模様や、作品で描かれている大正時代が、韓国にとっては日本により植民地支配されていた時期と重なることから、「日本帝国主義を連想させる」「右翼アニメだ」などと論争が起きた。韓国の『鬼滅』ファンが一部から「売国奴」と非難されることすらあったこの問題は、今年も同様に物議を醸していた。

8月9日、炭治郎とその妹・禰豆子がソウルの蚕室球場で開催される始球式イベントに登場する予定だったが、急遽中止に。「（日本の統治からの独立記念日である）光復節（＝8月15日）を控えたタイミングでやることではない」との批判の声が殺到した影響とみられる。

だが、むしろこれが広報効果につながった側面もある。8月22日の公開以来、10月23日までに548万人の観客を動員。このまま動員数を伸ばし続ければ、今年公開された韓国映画の最高動員記録である『ゾンビ娘』の562万人を破ることも可能だという見通しも出ている。

コロナで韓国映画の新作が激減

韓国で日本アニメ映画がヒットしている背景には、コロナ禍以降続く韓国映画の低迷がある。今年公開される韓国の商業映画（製作費30億ウォン以上の映画）は20本程度で、年に40本以上が公開されていたコロナ以前に比べると半分に過ぎない。新作の上映が絶対的に不足している韓国の映画館では、ヒット作の再上映や人気ミュージシャンのコンサート映画、そして日本のアニメ映画などで活路を模索している。

特に日本アニメは熱心なコアファンが何度も繰り返し鑑賞する（n次観覧）のが通例であるため、「少なくとも損はしない」というのが業界の定説だ。

メジャー級の配給会社が日本アニメを扱うように

上記の3本の日本アニメの配給会社が、それぞれCJ ENM（『鬼滅の刃』）、ソニー・ピクチャーズ（『チェンソーマン』）、MEGABOX中央（『呪術廻戦』）といった、いわゆるメジャー配給会社である点もポイントだ。

以前は、世界的に人気のある宮崎駿監督や新海誠監督の作品を除き、日本のテレビアニメの劇場版は中小規模のアニメ専門配給会社が扱っていた。しかし今や、韓国映画の新作が不足していることから、メジャー級の配給会社も続々とこの競争に参入しているのだ。ネットワークや広報能力などが中小配給会社とは比較にならないため、興行の可能性もはるかに高くなるということだ。

「若者の好みが完全に違う」「制御しなければならない」

映画評論家のオ・ドンジン氏は署名コラムで、日本アニメブームが席巻する韓国映画界について、こう警告している。

〈「劇場街に“突然変異興行”が相次いでいる。例えば『劇場版チェーンソーマン レゼ篇』というアニメがある。主人公の頭からチェーンソーが飛び出すらしく、それで主人公が『チェーンソーマン』という名前を得ることになるという。このようなファンタジーに韓国の若い観客が現在230万人も集まっているということだ。これは見る映画がないからではなく、若い観客の好みが、これまでの世代と完全に違う方向へと軌道が外れたケースだ。アニメーションに出演した見慣れない声優たちの来韓イベントにも、若年層が集まるほどだ。 もし劇場が日本のアニメとイム・ヨンウン（筆者注：韓国の演歌歌謡歌手）のコンサートの生中継、プロ野球中継などで満たされるならば、韓国の劇場街は（これまでと）完全に違う区域に、突然変異した空間に変貌する可能性が高い。これは多分に制御しなければならない信号だ」（『京畿新聞』10月24日コラム 「劇場版チェーンソーマン レゼ篇」が1位だって？」）〉

かつては「オタク文化」とみなされていたが…

日本アニメが韓国の映画館を席巻している背景に、配信サービスの存在は欠かせない。かつて韓国では「オタク文化」とみなされ、大衆的な人気とは程遠かった日本アニメが、配信によって手軽に視聴できるようになったことで、大衆化した側面があるからだ。韓国でもNetflixなどの配信サービスで日本アニメに接する機会が増えたことで、テレビシリーズの世界観をさらに楽しみたいと映画館に足を運ぶ人が増えたと考えられる。

日本アニメは、韓国の20代・30代が日本文化に接する最も重要な窓口になっている。マッチングアプリを運営するENIZE社が日韓の20代・30代の男女1万人を対象に実施したアンケート調査によると、韓国人女性の48%、男性の38%が「漫画やアニメを通じて日本文化に触れる」と回答した。日本の若者がK-POPや韓国ドラマを見て韓国に憧れを抱くように、韓国の若者はアニメから日本文化の魅力を感じているのだろう。

日本アニメは今や、世界的なキラーコンテンツとして脚光を浴びている。Netflixは今年7月、米ロサンゼルスで開かれた「Anime Expo」で、「加入者の50%以上にあたる3億人がアニメを視聴している」と明らかにした。これは5年前に比べると約3倍に増加した数値だ。アニメ専門の配信サービスである「Laftel」は、韓国発のプラットフォームとして唯一黒字を記録しているが、その親会社である「ANIPLUS」は、日本の新作テレビアニメの7〜8割の韓国内流通網と版権を保有する企業だ。

韓国の劇場を席巻する日本アニメブーム。これはかつての「オタク文化」から脱皮し、いまやクールな大衆文化へと変貌しつつある日本アニメの、世界的な立ち位置を物語っているのかもしれない。

（金 敬哲）