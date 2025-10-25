お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２４日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、鬼越の大先輩、オール阪神・巨人の阪神をゲストに招いた。

阪神はレジェンド漫才コンビ・やすしきよしの逸話を回想。「きよし伝説、知らんやろ？すごいの…」と若かりし日の西川きよし、横山やすしさんとの衝撃的な共演を振り返った。

金ちゃんが、きよしについて「僕らの中で人格者というか…。そんなイメージです」と話すと、良ちゃんも「お優しくなってから僕ら共演してるんで…」とうなずいた。

阪神は「昔ね、東京でね。番組の司会やってはって。司会がやすしきよしさん、三笑亭夢之助さんか。で、こっちがアグネス・チャン。４人で司会やってたんですよ。やすし師匠がおって（本番中に）もう、ベロンベロンに酔うてたんや…。『早よ、終わらんかい？コラ！アホんだら！』って夢之助さんのケツをパーンって蹴ったりしとった。『師匠、やめてください！本番中です！やめてください』とね。（きよしが）『夢ちゃん、どないしたんですか？』『いや、いや…。あの、やすし師匠がお尻蹴ってくるからね…』『やすし君！本番中やないか！やったらアカンやないか！そんなこと！夢ちゃん、ごめんやで。場所変わろう…』って。場所変わって。きよし師匠が（入れ替わって）立ちはったんよ」と振り返った。

「ほんなら、やすし師匠、また同じように（きよしを蹴って）パーンとしたら」と、蹴りが股間をマトモに直撃してしまったという。

「カーンと入って。きよし師匠が『ふー！』って言うた。エラいことが起きたな…って僕らパネラーで座ってて。『ふー！』って言ってやすし師匠の顔面をボカーン！やすし師匠、ぶわーって飛んで、メガネ飛んで。ここ（唇）から血が出て。『キー坊、何するんじゃ！』『お前が悪いねんやろ！』って。お客さん、入ってんねんで…」と述懐した。

「『キー坊！ちょっと待ってくれ！この話は番組終わってからや！』『関係ない！終わったら、お前、逃げて帰るやろ！あかん！テレビさん、ごめんやで？待っといてや。お客さんエラい、すみません…。こんなとこ見せて』って」と、きよしは番組収録を途中で止めてコンビ間の話し合いを続行していたことを明かし、鬼越の２人を爆笑させていた。