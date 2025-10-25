ニューストップ > スポーツニュース > 東レ女子テニス、青山組が敗退 準決勝で第3シードに 東レ女子テニス、青山組が敗退 準決勝で第3シードに 東レ女子テニス、青山組が敗退 準決勝で第3シードに 2025年10月25日 19時21分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ダブルス準決勝で敗れ、引き揚げる青山修子（右）、クリスティナ・ブクサ組＝有明テニスの森公園 女子テニスの東レ・パンパシフィック・オープン第6日が25日、東京・有明コロシアムで行われ、ダブルス準決勝で青山修子（安藤証券）クリスティナ・ブクサ（スペイン）組は第3シードのアンナ・ダニリナ（カザフスタン）アレクサンドラ・クルニッチ（セルビア）組に2―6、3―6でストレート負けした。 シングルスは第5シードのベリンダ・ベンチッチ（スイス）と第6シードのリンダ・ノスコバ（チェコ）が決勝に進んだ。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 飯田将成の復帰戦 相手が衝撃の13キロ体重超過も試合は実施へ “韓国の狂犬”は呆れた言い訳「努力した」監督も「ファイトマネーが飯田より200倍少ない」 【ボート】津SG 末永和也がイン速攻でSG初優出 気合十分でSG初Vをにらむ「SG優勝はずっと夢でした」 【ボート】津SG 前年覇者の桐生順平が見事にベスト6入りを決めた「流れに身を任せて自分のレースができれば」