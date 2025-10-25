ダブルス準決勝で敗れ、引き揚げる青山修子（右）、クリスティナ・ブクサ組＝有明テニスの森公園

女子テニスの東レ・パンパシフィック・オープン第6日が25日、東京・有明コロシアムで行われ、ダブルス準決勝で青山修子（安藤証券）クリスティナ・ブクサ（スペイン）組は第3シードのアンナ・ダニリナ（カザフスタン）アレクサンドラ・クルニッチ（セルビア）組に2―6、3―6でストレート負けした。

シングルスは第5シードのベリンダ・ベンチッチ（スイス）と第6シードのリンダ・ノスコバ（チェコ）が決勝に進んだ。