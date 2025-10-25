〈55億円をだまし取り→何食わぬ顔でNHKのインタビューに対応…“地面師たち”はなぜ堂々とテレビの前に出てきたのか？〉から続く

大手ハウスメーカー「積水ハウス」が被害に遭い、55億5900万円がだまし取られた過去最大規模の地面師詐欺事件。警察は2年の捜査で、地面師グループ17人を逮捕、10人が起訴され、事件の捜査は終結した。こうした地面師詐欺事件を題材に2024年にはドラマ化もされ、少数精鋭のグループが巧妙に、大企業をだます姿が話題になった。「もうええでしょう」は流行語にも選ばれた。

【画像】“地面師たち”に狙われ、55億円の被害を出した五反田の土地

今回、改めて取材を進めると、まだ地面師の一端しかとらえられていないことが分かってきた。我々にとってその深層はまだ未解明だ。初めてカメラの前で語られた地面師関係者や警察幹部の証言。そして、詐欺の内実を示す捜査情報や資料の数々。

NHK総合テレビで毎週土曜夜10時から放送中の新シリーズ『未解決事件』File.03では、「地面師詐欺事件」に迫る。（全2回の2回目／前編を読む）



事件で使用された口座の通帳 ©NHK

◆ ◆ ◆

花街の名残をとどめる、最後の“未開発の土地”

事件の舞台となる土地は、不動産業界でも有名だった。五反田駅から徒歩数分。目黒川沿いに、600坪がまとまっている一等地だからだ。市場価格は、当時100億円とも言われていた。各社が狙っていたのは、五反田で開発余地の残された数少ない場所だったからだと、近隣に長く住む男性が語った。

「このへんで買収できる大きな土地があるのは、あそこだけ。最後の1軒だった。所有者の元女将はずっと土地を売らないと言っていた。バブルの頃だって、かたくなに譲らなかった。土地を売らずに最後まで旅館をやるというから、まわりがビルになる中で、あそこだけ残った」

五反田で手つかずの一等地にあった老舗旅館。営業を始めたのは大正時代だった。戦後の一定時期まで、周辺はいわゆる“花街”。料亭や旅館が建ち並んでいたという。当時の様子を記録する貴重な写真を見つけた。五反田駅近くにある、創業96年の写真館にあった。写真は当時あった別の旅館で、お座敷で撮影されたもの。髪を結い着物姿の女性たちが男性とうつる。写真館の2代目、伊與田正志さん（92）は昔の様子を懐かしむ。

「女性たちは芸者さんたちで、当時お座敷遊びができた。目黒川沿いを芸者さんたちが歩く姿や、会社のお偉いさんたちが乗る車が夜になるとずらっと並んでいたのを印象的に覚えている。若かった私たちにはちょっと近づきがたい場所だったが、先代の父親の手伝いで、そのお座敷まで出張写真に行ったものだ」

花街の名残は五反田から消えていったが、それを最後までとどめていた旅館の土地が、事件の舞台となった。土地の所有者である元女将は事件当時72歳。事件の数年前に旅館を閉めたあとも一人で暮らしていたが、体調を崩して入退院していた。長年住む住民さえ、出会う機会が減っていたという。不動産業者なら喉から手が出るほど欲しいが、なかなか所有者と会えない土地。それは、所有者になりすましてカネをだまし取る地面師グループにとって、舞台を選ぶ際の格好の条件がそろった場所だった。

なりすまし、偽造書類の手配…複数の人を介在させる理由は？

舞台となる「土地」を見つけ、内田マイクは地面師詐欺の成否を分ける「なりすまし」と「偽造書類」の手配を進める。警察が事情を聞いた150人以上のリスト、そして裁判記録から、その手配に複数の人物を介していることが見えてきた。

例えば、なりすまし。旅館の元女将に似た人物の手配を、内田から配下の「連絡役」へ依頼する。それをまた別の「連絡役」を介して、手配師の女に伝える。この手配師は、さらに別の女性を通じて、スカウトしていた。内田から4人を介在し、選んだ「なりすまし役」は、生命保険会社で営業の仕事をしていた61歳の女。金に困っていた。この時、大元の指示役である内田の存在すら知らない。

パスポートなどの書類の偽造も、複数の役割が存在する。過去に別の地面師詐欺事件で、偽造書類のことに関係したことがあるという人物が取材に応じた。この人物は、偽造そのものは行ったことはなく、あくまでも手配役だという。しかも偽造を行う工場とも直接つながっておらず、その窓口となる別の男を介して、手配していたと明かした。

「頼んだやつ、頼まれたやつ、お互いに名前だって知っているか分からないよ。だって本名なんて言わない」

五反田の地面師詐欺でも、必要な書類や写真の受け渡しは、コインロッカーを介して、お互いに面識のない複数の人間で行われていた。

「自分で全部やったら、あからさま。すぐに警察に分かっちゃうし、みんな捕まっちゃう」

いろんな人間を介すことで、関与をぼやかしていく。偽造そのものを担うグループと主犯格たちとは直接つながらない。地面師詐欺では、全体の絵を描く人間はいても、犯罪の細部まで把握している者がいない方が、「知らなかった」と言い張れるというのだ。

「逮捕されても、軽い刑で終わったやつも何人かいたでしょ」

五反田の事件では、偽造パスポートなどの偽造書類が使用されたが、直接偽造した人物は、1人も逮捕されていない。

偽造書類から“本物”を生み出す

偽造されたパスポートを手に入れた地面師たちは驚くべき行動に出る。

なりすまし役が向かわされたのは、五反田にある品川区役所の出張所。手には偽造パスポートと、土地の所有者である元女将の名前が彫られた印鑑。印鑑は街のはんこ屋で購入したものだ。目的は、印鑑登録の変更手続き。出張所の窓口にいる職員を偽造パスポートでだまし、勝手に、元女将本人の印鑑登録を、新たなものに替えてしまった。これで地面師たちは、本物の印鑑登録証明書を使って、不動産取り引きを進めることができる。今回の取材で接触できた地面師グループの関係者はこう明かす。

「みんな勘違いするが、偽造は、偽物を作るだけじゃない。本物を作るのも偽造なんですよ。なりすましを役所に行かせて、印鑑登録を替えてしまえば、世間上は本物。大手を振って行政から出た本物を使って取り引きすれば、問題を減らせる」

「ウソ」を本物で塗り固めていく、地面師の巧妙な手口が浮かび上がってきた。

“おいしい案件” 多数の中間業者を利用する

「土地」「なりすまし」「偽造」。準備を整えた地面師たちは、偽りの売却情報を流し始める。接触したのは、不動産仲介業や、いわゆる不動産ブローカーなどの「中間業者」。買い手の企業を見つけ、売り主につなぐことで、そのマージンで利益を得る。「あの旅館がついに売りに出るから、買い手を探してほしい」。詐欺であることを伏せて情報を流すと、本物の儲け話として信じた中間業者が、仲間に話を持ち掛け、次々と連鎖していく。警察が事情を聞いた150人以上のリストから、およそ50の業者に偽の情報が伝わっていたことが分かった。

今回、売り込みを受けた業者の1人が取材に応じた。当時、都内で不動産仲介業を営んでいた男性。提示された手数料の金額に、前のめりになったという。

「五反田駅からも近いし、100億弱でもおかしくない物件。その時は55億という話で、めちゃくちゃ安くて買い手がつきそうだった。手数料として3億〜4億は抜いていいという条件で、とにかくおいしい案件だった」

実際、この男性は、複数の買い主候補を見つけ、交渉を進めようとした。自身がやったことが、一歩間違えれば、地面師を利することにつながりかねなかったと、振り返る。

「なんで我々みたいな部外者の仲介業者に話を通すのだろうと。地面師たちが直接やれば情報は漏れないし、情報統制もつけられると普通は思うけど、真実性を持たせるために、まったく関係ない我々を使うのかな。計算尽くだとしたら、たいしたもんですよ」

地面師たちが自ら動かずとも、中間業者たちが買い手探しに奔走する。彼らは知らぬ間に、詐欺計画を推し進める歯車の一つとなってしまう。別の中間業者が買い手として見つけたのが、実際に被害を受ける積水ハウスだった。

「あれだけの金を漫画みたいに取れることはない」

多数の人たちを巻き込みながら進む地面師詐欺。その中で、事件だと認識し関与したとして逮捕されたのは17人。そのうちの1人である男性に接触することができた。男性は事件に使われた口座の一部を準備したとして逮捕されたが、不起訴となった。

振り込まれた金を現金化し、他の人物に渡した。その痕跡が残る通帳を手もとに持っていた。それを見せてもらうと、一度に16億円が振り込まれている。

「僕が現金化したのは、全部で32億5000万。あれだけの金を漫画みたいに取れるっていうのはないね」

この男性は、当時はこの金がだまし取られたものとは認識していなかったとした。受け取った報酬として1億6000万円。事件性について疑問を持たなかったのか、問うた。

「だいたい、ばかじゃないから分かるよ。分かるけれども明確に絡んでないし知らないっていえばそれまでの話だから。別にね、頼まれて、たかだかの手数料をもらって、換金することの何が悪いのと。それで助かっただけの話なのよ。もう金は残っていない。あぶく銭というか、ボーナスみたいなもので、悪銭は身につかないじゃないですか」

初めて捜査幹部がインタビューに答えた

役割が枝分かれし、事件への関与の度合いをあいまいにする。そのような地面師グループ特有の形態は、警察の捜査の壁にもなっていた。今回、事件の再発防止を目的に、当時、捜査を指揮した現役の幹部が取材に応じた。当時、警視庁捜査2課の管理官だった坂井明徳・警視正。事件について、カメラの前で語るのは初めてだという。東京オリンピックの開催決定などを背景に不動産価格が高騰する中で、地面師たちが暗躍し、その捜査に追われていたと明かした。

「本当に頻発していまして、 捜査が追いつかない状態。 捜査をしていると、またやられるというようなそんな状態でした。時効の迫った事件から、優先でやらなきゃいけないし、新しい事件に着手できない。正直に言うと事件は溜まっていた状態です」

その中で、大手ハウスメーカーが巨額の被害を受ける事件が起きた。当時は驚きもあったという。

「それこそ、 本当なの？ というのが正直な思いでした。額も桁違いだったので、どうやって騙されたのかと、最初は感じましたし、この捜査は大変だとも思いました」

その後、捜査2課としては異例の約50名の捜査体制を敷き、この事件に立ち向かうことになっていく。それは、事件に関わる多数の人物の中に、他の事件への関与が疑われた地面師が複数いたからだと振り返った。

「口座の手配や回収役、あとは、それをすべて取りまとめる総合プロデューサーのようなものもいましたし、地面師グループが2つ3つ関与していました。その中で、かなり大物が出てきた。大物がそろって事件をやることはないので、大変ですけど、この事件の捜査を徹底的にやれば、一網打尽にできる。そうすると、これまで溜まっていた事件の中で、彼らの余罪も出てくると、そういう気持ちでした」

捜査は2年近くかかった。その結果、内田マイクや土井淑雄、カミンスカス操など、大物とみられていた地面師を含む17人を逮捕した。

「証拠を集め、関係者からも聞いて、こいつは絶対知っていた、偽物だと知って、突き進んだんだと。 同じグループで、だます意思を持っていたという、その捜査が一番肝で、大変なところでした。刑事として、本当に分岐点というか、これほどの大きな事件というのは、やったことないですし、それだけ部下とともに相当な苦労をした」

「今後も地面師事件は起き続ける」

今回の事件のあと、いったんは沈静化した地面師詐欺事件。しかし、今年6月、万博の開催などで地価が上昇する大阪で、地面師事件の逮捕者が出た。坂井明徳・警視正に、地面師詐欺事件をなくすことはできないのか、問うた。

「事件は続いていくと思います。地面師の大物たちも、どんどん出所してくるでしょうし、不動産は売り手市場ということもあります。一獲千金を狙った買い手がだまされるということは、今後も予想されます。警察としても、行政、特に法務局と連携して、空き家や管理の届かない土地への対策をしていかないと、また同じ犯罪が起こるなと思っています。社会悪はなくしたいですね。 正直者がバカを見ない、世界にしたい」

事件を受け、積水ハウスは複数の再発防止策を実行している。リスクを十分議論する場がなかったとして、新たな経営会議を設置する、トップダウンの企業風土を改善するための人事ローテーションを導入する、などとしている。

（NHK「未解決事件」取材班,森永 竜介,大川 祐一郎）