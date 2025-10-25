»³¸ý¸©¡¦¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì²¼´Ø¡¢¹ñÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç½é¡ÖZEB ReadyÇ§¾Ú¡×¤È¡ÖCASBEE·úÃÛÉ¾²ÁÇ§¾Ú¡×ºÇ¹âS¥é¥ó¥¯¤òÆ±»þ¼èÆÀ
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï10·î22Æü¡¢12·î11Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì²¼´Ø¡×(»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô)¤¬¡ÖZEB ReadyÇ§¾Ú¡×¤È¡ÖCASBEE·úÃÛÉ¾²ÁÇ§¾Ú¡×¤ÎºÇ¹âS¥é¥ó¥¯¤ò¹ñÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç½é¤á¤ÆÆ±»þ¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì²¼´Ø
¡û2¤Ä¤Î´Ä¶Ç§¾Ú¤ò¹ñÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç½é¤á¤ÆÆ±»þ¼èÆÀ
¡ÖBELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/·úÃÛÊª¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ)¡×¤Ï¡¢·úÃÛÊª¤Î°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÀÇ½¤òÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤¬É¾²Á¤·¡¢·ë²Ì¤òÉ½¼¨¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ð½à·úÊª¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ò50%°Ê¾åºï¸º¤·¤¿·úÊª¤¬¡ÖZEB Ready¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¾Ê¥¨¥Íµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ð½àÃÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ53%¤Î°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌºï¸º¤òÃ£À®¤·¡¢¥Û¥Æ¥ëÃ±°ìÍÑÅÓ(10,000Ö°Ê¾å/¿·ÃÛ)¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆZEB ReadyÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
´ð½àÃÍ¤ËÂÐ¤·¡¢53%¤Î°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌºï¸º¤ò¼Â¸½
¡ÖCASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/·úÃÛ´Ä¶Áí¹çÀÇ½É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à)¡×¤Ï¡¢·úÃÛÊª¤Î´Ä¶ÀÇ½¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¡¦Ç§¾Ú¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ä´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¼Æâ¤Î²÷Å¬À¤ä·Ê´Ñ¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÉÊ¼Á¤ò´Þ¤á¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò5ÃÊ³¬(S¡¦A¡¦B+¡¦B-¡¦C)¤Ç³ÊÉÕ¤±¤¹¤ë¡£Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¹â¤¤²÷Å¬À¤È´Ä¶ÉÊ¼Á¤òÎ¾Î©¤·¤¿·úÊª¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡ÖS¥é¥ó¥¯¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
CASBEE·úÃÛÉ¾²ÁÇ§¾Ú¤ÇS¥é¥ó¥¯¼èÆÀ
¤Þ¤¿¡¢Æ±»ÜÀß¤Ï¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·úÃÛÊªÅùÀèÆ³»ö¶È(¾ÊCO2ÀèÆ³·¿)¡×¤Ë¤âºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¾Ê¥¨¥ÍÀß·×¤Ë¤è¤ê°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ò´ð½àÈæ53%ºï¸º
Æþ¸ý¤Î¾ÈÌÀ°ì³ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¶õÄ´¡¦´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤¿µÒ¼¼
Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¾Ê¥¨¥Íµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ð½àÃÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ò53%ºï¸º¤·¤¿¡£½ÉÇñ¼Ô¤¬ÉÔºß»þ¤Ë¤Ï´¹µ¤ÎÌ¤òÄã¸º¤·¡¢¶õÄ´ÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¼«Æ°¤Ç´ËÏÂ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¡£Àè¿ÊÅª¤ÊÀ©¸æµ»½Ñ¡¢ÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤ÎÅ¬Àµ²½¡¢¹â¸úÎ¨ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ZEB ReadyÇ§¾Ú¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ð½àÃÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ò53¡óºï¸º
¡ûÃÏ°èÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¥ê¥¾¡¼¥È
Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ZEB ReadyÇ§¾Ú¤ÎÉ¾²ÁÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ä·úÊªÆÃÀ¤ò³èÍÑ¤·¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ä»ñ¸»½Û´Ä¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¤Îµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤«¤é±¿ÍÑÃÊ³¬¤Þ¤ÇÂ¿ÌÌÅª¤Ë´Ä¶ÇÛÎ¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûµÒ¼¼ÇÓ¿åÇ®¤ò¥×¡¼¥ë¾º²¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÍ¸úÍøÍÑ
Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦µÒ¼¼¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤äÀöÌÌÂæ¤«¤é½Ð¤ë»¨ÇÓ¿å¤ÎÌ¤ÍøÍÑÇ®¤ËÃåÌÜ¡£µÒ¼¼¤Î»¨ÇÓ¿å¤òÃùÎ±¤·¡¢Ì¤ÍøÍÑ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤¢¤ëµÒ¼¼ÇÓ¿åÇ®¤ò²¹¿å¥×¡¼¥ë¤Î¿å²¹°Ý»ý¤ËÍ¸úÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ü¥¤¥é¡¼Êý¼°¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥×¡¼¥ë¾º²¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÇ¯´Ö¤ÇÌó38%ºï¸º¤Ç¤¤ë»î»»·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÇÓ¿åÇ®¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¡¼¥ë¤Î±¿ÍÑÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÒ¼¼ÇÓ¿åÇ®¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¡×
¡ûÆüº¹¤·¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹Ëì¤Ò¤µ¤·¤Ç²÷Å¬¤Ê²°³°¶õ´Ö¤ò·ÁÀ®
1³¬¤Î²°º¬¤ä¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹Çò¤¯¤ÆÇö¤¤Ëì¤Ò¤µ¤·¤òºÎÍÑ¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¤òÏÂ¤é¤²¡¢²Æµ¨¤ÎÆüÃæ¤Ç¤â²°º¬²¼¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë²°³°¶õ´Ö¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ëì¤Ò¤µ¤·¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¶âÂ°À½¤Ò¤µ¤·¤ËÈæ¤Ù¤Æ·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ñºà¤ÎÄ´Ã£¤«¤éÀ½Â¤¡¢»Ü¹©¡¢²òÂÎ¡¦ÇÑ´þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´ÂÎ¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¡¢Ìó258t¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¿ÍÑÃÊ³¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·úÀßÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ëì¤Ò¤µ¤·
¡û²°¾å¤ÎÎÐ²½¤Ç²÷Å¬¤Ê²¹ÅÙ¤Î°Ý»ý¤È·Ê´Ñ·ÁÀ®
1³¬²°¾å¤Ë¤Ï¿¢ºÏ¤òÀß¤±¡¢Æü¼Í¤Ë¤è¤ëÃßÇ®¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÊªÆâÉô¤Î²¹Ç®´Ä¶¤ò²÷Å¬¤ËÊÝ¤ÄÀß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÐ²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤ß¤Ê¤ß¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë´ØÌç³¤¶®¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²°¾å¤ÎÎÐ²½¤Ç²÷Å¬¤Ê²¹ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤ß¤Ê¤ß¥Æ¥é¥¹¡×
¡û´ØÌç³¤¶®¤Î³¤¿å¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥×¡¼¥ëÌÇ¶Ý¥·¥¹¥Æ¥à
¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë´ØÌç³¤¶®¤Î³¤¿å¤òÅÅµ¤Ê¬²ò¤·¡¢À¸À®¤·¤¿ÅÅ²ò¼¡°¡¿å¤ò¥×¡¼¥ëÌÇ¶Ý¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅ²ò¼¡°¡¿åÀ¸À®ÁõÃÖ¤Ë¿©±ö¤òÅêÆþ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢³¤¿å¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ê»ñ¸»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¡°¡±öÁÇ»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤Ë¤è¤ëÌÇ¶ÝÊýË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢ÅÅ²ò¼¡°¡¿å¤ÇÌÇ¶Ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±öÁÇ½¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³¤¿å¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ê»ñ¸»¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤Î²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÌç³¤¶®¤Î³¤¿å¤òÌÇ¶Ý¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Õ¤°¥×¡¼¥ë¡×
¡û´ØÌç³¤¶®¤Î³¤¿å¤ò¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤Ë»ÈÍÑ
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë´ØÌç³¤¶®¤Î³¤¿å¤ò°ìÉôÍøÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¿åÌÌ¤¬³¤¤ä¶õ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸î´ß¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç³¤¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²¼´Ø¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤½¤Î³¤¿å¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ±ö¤Å¤¯¤ê¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡Ö³¤¿å¤È¤Î¾å¼ê¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¡×¤ò¡¢¸½Âå¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤·¤ÆºÆ²ò¼á¤·¤¿¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´ØÌç³¤¶®¤Î³¤¿å¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¡×
¡ûSDGs¤ò¼´¤Ë¿Ê¤á¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢·ÐºÑ²ÁÃÍ¤È¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹CSV·Ð±Ä¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SDGs¤òCSV·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²½¤ä´Ä¶ÇÛÎ¸µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢SDGsÌÜÉ¸7¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë ¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡×¤Ë»ñ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
