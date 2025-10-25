「本当にイライラするんだ」MLB通算221勝の大投手が直接対決前に寄せた大谷翔平への“願い”　その真意は――

大谷への“敬意”を送ったシャーザー。その言葉に込めた想いとは？(C)Getty Images

現地時間10月24日、メジャーリーグはワールドシリーズが開幕。トロントで行われた第1戦は、敵地に乗り込んだドジャースが4-11でブルージェイズに大敗。初戦から大味な展開となった。

【動画】このままでは終われない！大谷がWSでキャリア初のホームランを放ったシーン

今季の“覇者”を決める頂上決戦が熱狂の中で始まった。互いに多くのタレントを揃える両軍にあって、ひときわ注目を集めるのが、大谷翔平（ドジャース）だ。

二刀流を再始動させたレギュラーシーズンに史上初の「50-50（50本塁打＆50奪三振）」をやってのけた偉才は、ポストシーズンでも存在感を放っている。地区シリーズ終了時点までは打率.158と精彩を欠いたが徐々に復調。現地時間10月17日に行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦では、これまた史上初の「1試合3本塁打＆10奪三振」を達成した。

前人未到の快挙を成し遂げ続ける大谷。球界全体でも娯楽が尽きない男には、対峙するブルージェイズの選手たちからも畏敬の念が送られた。

「信じがたい存在だ」

誰もが口々に大谷へのリスペクトを示した。そうした中で試合前に行われたMLBの公式ネット局『MLB Network』などのインタビューで「投打二刀流」の価値を説いたのは、メジャーキャリア17年目の大投手マックス・シャーザーだ。