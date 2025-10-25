³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤¬ÃËµ¤È¯´ø¡ÖÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ï¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê
¡¡º£Ç¯5·î¤ËÊ¿À®À¸¤Þ¤ì½é¤È¤Ê¤ë»Ë¾å56¿ÍÌÜ¤ÎNPBÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬25Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê51¡Ë¤ÈÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ê51¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡¡¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë2¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ê¥¤¥ó¤òÂåÉ½¤·¤Æ»î¹ç´ÑÀï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ´ÊÔ¼ýÏ¿¡£Âç¤Î³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ÀõÂ¼¥Õ¥¡¥ó¡¢ÀõÂ¼¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¼«Ç¤¤¹¤ë°ËÃ£¤¬¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¡ÖÌÜ¡¢¸«¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Âç¹¥¤¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤´¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤Ç³Ú¤·¤¯¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥µ¥ó¥É¤Î2¿Í¤ËÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ë¤«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿ÀõÂ¼¡£²º¤ä¤«¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»î¹ç¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°ËÃ£¤Ï³ÚÅ·¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡×¤ËÇ¯´Ö»ØÄêÀÊ¤òËèÇ¯¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Çä¤ì¤Ã»Ò¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤Á¤í¤ó·ÝÇ½³èÆ°¤¬Â¿Ë»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÉÙß·¤È¤È¤â¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Íè¾ì¤·¤¿»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Î¨¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢»î¹ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Ç¤Í¡¢Íè¤¿¤«¤éÉé¤±¤¿¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¡×¤È°ËÃ£¤Ï³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤½¤ìµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Ê¹¤ÊÖ¤¹ÀõÂ¼¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©µ¤¤Ë¤·¤¿¤é¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë¡Ö·ë¹½¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÊÉÙß·¡Ë¡Ö1ÅÀº¹¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¾¡¤Ã¤Æ¤Æ¡Ê7²ó¤Ë¡Ë²¶¤é¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð¤Æ8²ó¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡È¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡É¡Ä¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë¡Ö¡È½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡ÊÉÙß·¡Ë¡Ö¡È¤¢¤¤¤Ä¤éÍè¤Æ¤ó¤À¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡É¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë¡Ö¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬¡Ä¡×¡ÊÉÙß·¡Ë¤È2¿Í¤·¤ÆÈá¤·¤¤¶òÃÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤ò¤«¤Ð¤¦ÀõÂ¼¡£
¡¡°ËÃ£¤¬¡ÖËÜÅö¤ÏËè»î¹ç¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢Ç¯´Ö¥·¡¼¥È¤âÇã¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÀõÂ¼¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¡£¤¼¤ÒÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ï¡×¤È¥¦¥¨¥ë¥«¥à¤Î»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
