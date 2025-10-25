À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡ÖOMO7²£ÉÍ¡×2026Ç¯4·î³«¶È¤Ø - µì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¹ÔÀ¯Åï¤ò¥ì¥¬¥·¡¼¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï2026Ç¯4·î21Æü¡¢¡ÖOMO7²£ÉÍ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤ò¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
OMO7²£ÉÍ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È
¡û¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Öµ¤Ê¬¾å¡¹¡¢¥Ï¥Þ¥¤¥º¥à¡×
1859Ç¯¤Ë³«¹Á¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²£ÉÍ¤Ç¤Ï³¤³°¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¾ÍÎÊ¸²½¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ®¹Ô¤ÈÊ¸²½¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤´¤È¤Ë¿·µì¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡Ö¥Ï¥Þ¥¤¥º¥à¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£²£ÉÍ³«¹Á°ÊÍè¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Ë¡¢¸½Âå¤Î´¶³Ð¤ä²ò¼á¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·µì¤¬Í»¹ç¤·¤¿²£ÉÍ¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë»×¤ï¤º¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Û¥Æ¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯10·î22Æü¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡û¡Öµì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¹ÔÀ¯Åï¡×¤ò·Ñ¾µ
Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢JR´ØÆâ±ØÁ°¤Îµì²£ÉÍ»ÔÄ£¼ËÀ×ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç·úÀß¤µ¤ì¤ë¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ(²£ÉÍ»Ôµì»ÔÄ£¼Ë³¹¶è³èÍÑ»ö¶È)¡×Æâ¤Î»ÜÀß¤È¤Ê¤ë¡£
BASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¥¤¥á¡¼¥¸
µì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ³«¹Á100¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ1959Ç¯¤ËÂ¼ÌîÆ£¸ã»á¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê½×¹©¤·¡¢60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê²£ÉÍ»ÔÀ¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£»ÔÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿µì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¤Î·Ê´Ñ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ÔÀ¯Åï¤ò¸¶°ÌÃÖ¤Ë»Ä¤·¡¢´Ñ¸÷¤ÎÆø¤ï¤¤¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¥ì¥¬¥·¡¼¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Àï¸å¤Î·úÂ¤Êª¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö²£ÉÍ»ÔÇ§ÄêÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£²£ÉÍ¤Î³¹¤Îµ²±¤ÈÉ÷·Ê¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢´ØÆâ±Ø¼þÊÕÃÏ¶è¤Î¿·¤¿¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ûµìÄ£¼Ë¤Î¼ñ¤ò»Ä¤¹³°´Ñ
¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂÇ¤ÁÊü¤·¤Î¹ü³Ê¤ò°Å³ì¿§¤Î¥¿¥¤¥ë¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤ë³°´Ñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤·¡¢³¹¤Î·Ê´Ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëµì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»Ñ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±úÆÌ¤Î¤¢¤ëÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤ÀÉ½¾ðË¤«¤Ê³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
OMO7²£ÉÍ ³°´Ñ
¡û¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÖOMO¥Ù¡¼¥¹¡×
Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë1³¬OMO¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢µì»Ô²ñÅïËÜ²ñµÄ¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿±ß·Á¾ÈÌÀ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÃ¼ì¾ÈÌÀ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¾ÈÌÀ¤Î¸÷¤ÎÏ³¤ìÊý¤äÁÇºà¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·Ä¾¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÁê±þ¤·¤¤¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¸µ»ÔÌ±¹´ÖÂç³¬ÃÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï·Ñ¾µ¡¦ºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢1³¬¤È2³¬¤ò·Ò¤°Âç³¬ÃÊ¤È¤·¤Æ·ÁÀ®¡£Â¼ÌîÆ£¸ã»á¤ÎÆÃÄ§Åª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë³ê¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤ò´Þ¤à¼ê¤¹¤ê¤Î°ìÉô¤âºÆ³èÍÑ¤¹¤ë¡£
º¸:OMO¥Ù¡¼¥¹Á´·Ê/±¦:1³¬OMO¥Ù¡¼¥¹(¥Õ¥í¥ó¥È)
¡ûÂÙ»³¥¿¥¤¥ë¥ì¥ê¡¼¥Õ¤ò¸¶°ÌÃÖÊÝÂ¸
¡ÖOMO¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Â¼ÌîÆ£¸ã»á¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿Ä¦¹ï²È¡¦ÄÔÚéÆ²»á¤Ë¤è¤ëÂÙ»³¥¿¥¤¥ë¥ì¥ê¡¼¥Õ¡Ö³¤¡¦ÇÈ¡¦Á¥¡×¤ò¸¶°ÌÃÖÊÝÂ¸¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÂÙ»³¥¿¥¤¥ë¥ì¥ê¡¼¥Õ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æµì»ÔÄ¹¼¼¡¦µì»ÔÄ¹±þÀÜ¼¼¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òºÌ¤ê¡¢²£ÉÍ»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤ºîÉÊ¡£¥¿¥¤¥ë¤Î½Å¤Ê¤ê¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤ºîÉÊ¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾Æ¤Î©¤Æ¥Ñ¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
OMO¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼
¡û²£ÉÍ¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¡Ö¥Ï¥Þ¥¤¥º¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
Ìó60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëµì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¤Î¹½ÁÛ¤È·Ñ¾µ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢²£ÉÍ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ê¸²½¤äÎò»ËÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ï¥Þ¥¤¥º¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò1³¬OMO¥Ù¡¼¥¹¤ËÅ¸¼¨¡£³«¹Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿³¤³°Ê¸²½¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ìº£¤ËÂ³¤¯ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥Ï¥Þ¥¤¥º¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó Å¸¼¨¥¤¥á¡¼¥¸
¡ûµì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡ÖµÒ¼¼¡×
µÒ¼¼¤ÏÁ´276¼¼¡¢¹¤µ20Ö¤«¤é73Ö¤ÎÁ´9¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¡£µÒ¼¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÖ¡¦ÀÄ¡¦ÎÐ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµì»ÔÄ£¼ËÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿§¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÀÖ¤Ïµì»ÔÄ¹¼¼¤Îå°Ýß¤Î¿§¡¢ÀÄ¤Ïµì»ÔÄ£¼ËÆâ¤Î±ð¤Î¤¢¤ë¼§´ï¼Á¥¿¥¤¥ë¤Î¿§¡¢ÎÐ¤Ïµì»Ô²ñÅïËÜ²ñµÄ¾ìµÄ°÷ÀÊ¤Î¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇÂç6Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡Ö¤ä¤°¤é¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¹¤µ¤È¹â¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Í§¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ä²ÈÂ²¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤âÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇÂç4Ì¾Äê°÷¤Î¡Ö¤«¤¿¤ê¤Ð¥ë¡¼¥à¡×¤Ï¡¢2Ì¾¤Ç¹¡¹¤ÈìÔÂô¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤âÎÉ¤·¡¢4Ì¾¤Ç¥½¥Õ¥¡¤ò°Ï¤ß¡¢¸ì¤é¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿Éô²°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«Éô²°¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊµÒ¼¼¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Î¹¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º¸:Ä¹¼¼¤ÎÀÖ¤¤å°Ýß/±¦:¤ä¤°¤é¥¹¥¤¡¼¥È(6Ì¾Äê°÷)
º¸:µì»ÔÄ£¼ËÆâ¤Î±ð¤Î¤¢¤ëÀÄ¤¤¼§´ï¼Á¥¿¥¤¥ë/±¦:¤«¤¿¤ê¤Ð¥ë¡¼¥à(4Ì¾Äê°÷)
º¸:µì»Ô²ñÅïËÜ²ñµÄ¾ì¤ÎÎÐ¿§¤ÎµÄ°÷ÀÊ/±¦:¤ä¤°¤é¥ë¡¼¥à(3Ì¾Äê°÷)
¡û1¥Õ¥í¥¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬°¦¸¤²ÈÀìÍÑ¤Î²÷Å¬¥¹¥Æ¥¤
°¦¸¤¤È¤ÎÎ¹¤ËºÇÅ¬¤Ê³¹¡¢²£ÉÍ¡£¸ø±à¤ä³¤ÊÕ¤Ê¤É¡¢»¶Êâ¤ËÅ¬¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤³¤ÎÃÏ¤Ç¡¢Æ±»ÜÀß¤Ï°¦¸¤¤È¤Î½ÉÇñ¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡£µÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¡Ö¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¥ë¡¼¥à¡×¡¦¡Ö¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥à¡×¡¦¡Ö¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤ÎÁ´3¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¤Ï¡¢6Ì¾Äê°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®¡ÁÂç·¿¸¤2Æ¬¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²3À¤Âå¤ä¥°¥ë¡¼¥×Î¹¹Ô¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎ¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²°³°¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤È²°Æâ¥É¥Ã¥°¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÎ¾Êý¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖOMO¥É¥Ã¥°¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ç»×¤¤¤¤êÍ·¤ó¤À¤ê¡¢²°Æâ¤Ç°û¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¤È¡¢°¦¸¤¤È¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡£
º¸:¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥È(6Ì¾Äê°÷)/±¦:OMO¥É¥Ã¥°¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥É¥Ã¥°¥é¥¦¥ó¥¸
¡û²£ÉÍ¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤È¥À¥¤¥Ë¥ó¥°
OMO¤Î¤¦¤·¤í¤Ë¤¢¤ë¿ô»ú¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉý¤ò°ÕÌ£¤·¡¢OMO7¤Ï¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤ÎÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¡£OMO¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î·ÁÂÖ¤È¤Ê¤ë¡ÖOMO¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤Ï¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢·Á¼°¤Ç¥Ñ¥ó¤òÃæ¿´¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡¢Ãë¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥«¥ì¡¼ÅÁÍè¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆÆÃÀ½¤Î¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó5¼ïÎà¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥é¥ó¥Á¤ä¥«¥Õ¥§¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìë¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó°û¤ß¡×¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
º¸:OMO¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼ ¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó/±¦:¥Ñ¥ó°û¤ß
¡ÖOMO¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡ÖYokohama Morning Specialties¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Ìë¤Ï¡¢²£ÉÍ¤é¤·¤¤¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ä¥É¥ê¥¢¤ÎÂ¾¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¤ÎËãÇÌ¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥¤¤ä¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥é¥à¤òÊñ¤ó¤ÀÀÖ¤Îñ»Ò¤Ê¤ÉÃæ²Ú¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹Êâ¤¤ÎÁ°¸å¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¤°û¤ß¡¦¤Á¤ç¤¤¿©¤Ù¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸:OMO¥À¥¤¥Ë¥ó¥° Ä«¿© Yokohama Morning Specialties/±¦:Í¼¿©¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥å¡¼
¡û³¹¤ò´Ý¤´¤È³Ú¤·¤ß¤Ä¤¯¤¹¤¿¤á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖGo-KINJO¡×
¡ÖGo-KINJO¡×¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Î¡Ö³¹¡×¤òÃÎ¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ä½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤È¤³¤È¤ó¤´¶á½ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¤´¶á½ê¥¬¥¤¥É OMO¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤È¡Ö¤´¶á½ê¥Þ¥Ã¥×¡×¤Î2¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢OMO¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬Í§¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë³¹¤ò°ÆÆâ¤·¡¢¤è¤ê³¹Êâ¤¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò³«È¯Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
º¸:OMO¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ ¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼Îã(OMO5¶âÂôÊÒÄ®)/±¦:¤´¶á½ê¥Þ¥Ã¥×Îã(OMO5Åìµþ¸ÞÈ¿ÅÄ)
¡ûÌë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµ¤Ê¬¾å¡¹¡¢¥Ï¥Þ¥Ê¥¤¥È¡×
ÉÍÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥Õ¥§¥¹µ¤Ê¬¤Ç»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡Öµ¤Ê¬¾å¡¹¡¢¥Ï¥Þ¥Ê¥¤¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢µì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¤Î²°¾å¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¡¢¡ÖHAMAKAZE¥Æ¥é¥¹¡×¡£¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ä½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢À¾ÍÎ²»³Ú¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥º¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤òÀ¸±éÁÕ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¿²Å¾¤ó¤Ç²»³Ú¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤ê¡¢¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢ÉÍÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²£ÉÍ¤Î³¹¤ò¤Î¤ó¤Ó¤êÄ¯¤á¤¿¤ê¤È¡¢¥Õ¥§¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Í³¤Ê²á¤´¤·Êý¤Ç²£ÉÍ¤ÎÌë¤ÎÂÚºß¤òºÌ¤ë¡£
º¸:µ¤Ê¬¾å¡¹¡¢¥Ï¥Þ¥Ê¥¤¥È ¥¤¥á¡¼¥¸/±¦:À¸±éÁÕ¥¤¥á¡¼¥¸
