「右左口」はなんて読む？「左」の読み方が難しい...山梨県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「右左口」はなんて読む？

「右左口」という漢字を見たことはありますか？ 山梨県の地名ですが、「みぎひだりくち」とは読みません。 いったい、「右左口」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「うばぐち」でした！ 山梨県甲府市に位置する右左口。 そんな右左口は、甲府と駿河を最短距離で結んだ中道往還の宿場町として古くから栄えていたことで知られています。 地名の由来には諸説ありますが、地域を守る左口神社は昔から「うさんぐちさん」と呼ばれており、「うさぐち」が訛ったという説などがありますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『甲府市ホームページ』

ライター Ray WEB編集部