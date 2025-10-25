滝沢眞規子、オシャレ好き次女のカラフルコーデ5選「着こなせるのすごい」「似てる」の声
【モデルプレス＝2025/10/25】モデルの滝沢眞規子が10月24日、自身のInstagramを更新。帰国中の次女がファッションを楽しむ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】滝沢眞規子「着こなせるのすごい」オシャレ好き次女の個性的5コーデ
滝沢は「オシャレ大好き次女さんの帰国中に急に始まるファッションショー」とコメントし、「＠asagiinyo ちゃんコラボのカラータイツが可愛くて、娘のお気に入り2色を買っておしゃれ熱爆上がり中」とカラータイツを2色買いしたことを報告。5パターンの赤や水色のタイツに合わせたコーディネートを投稿し「服はZARAかH＆MかCOSかユニクロ。それ以外は私のものを勝手に選んでコーディネート」「色使いが綺麗で楽しそうね」と次女のファッションセンスを讃えている。
この投稿に「参考になる」「センス抜群」「おしゃれ番長爆誕」「タキマキさんに似てる」「スタイル抜群」「着こなせるのすごい」といったコメントが寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆滝沢眞規子、オシャレ大好き次女公開
◆滝沢眞規子の投稿に反響
