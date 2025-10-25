“マナカナ”三倉佳奈、11歳迎えた娘との密着ショット公開「あっという間に」「大きくなってる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/25】女優の三倉佳奈が10月24日、自身のInstagramを更新。娘の11歳の誕生日を祝福し、反響が寄せられている。
【写真】39歳双子女優「大きくなってる」11歳娘との密着ショット
佳奈は「娘11歳になりました」と、バースデーの飾り付けを背に、誕生日ケーキを手にした娘の写真や、娘との2ショットを投稿。「お祝いには茉奈と姪っ子も来てくれて、2人のことが大好きな娘は大喜び」と姉・茉奈も駆けつけてくれたと綴り、「運動大好き活発な5年生。この一年も楽しいこといっぱいしようね」と娘へのメッセージも記している
この投稿には「あっという間に」「こんなに大きな子がいるの」「マナカナ揃っての誕生会、楽しそう」「ママに雰囲気似てる」といった反響が寄せられている。
佳奈は2012年12月に一般男性と結婚。2014年10月に第1子となる長女、2016年に第2子となる長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳双子女優「大きくなってる」11歳娘との密着ショット
◆三倉佳奈、娘のバースデーショット公開
佳奈は「娘11歳になりました」と、バースデーの飾り付けを背に、誕生日ケーキを手にした娘の写真や、娘との2ショットを投稿。「お祝いには茉奈と姪っ子も来てくれて、2人のことが大好きな娘は大喜び」と姉・茉奈も駆けつけてくれたと綴り、「運動大好き活発な5年生。この一年も楽しいこといっぱいしようね」と娘へのメッセージも記している
◆三倉佳奈の投稿に反響
この投稿には「あっという間に」「こんなに大きな子がいるの」「マナカナ揃っての誕生会、楽しそう」「ママに雰囲気似てる」といった反響が寄せられている。
佳奈は2012年12月に一般男性と結婚。2014年10月に第1子となる長女、2016年に第2子となる長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】