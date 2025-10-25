レクサス最高級の「“全長5m超え”セダン」がスゴい！ パワフルな3.5リッターV6エンジン＆スポーティな“赤キャリパー”搭載！ 快適装備が充実した「最新LS」どんなモデル？

パワフルな3.5リッターV6エンジン×スポーティな“赤キャリパー”搭載！

2025年9月25日、レクサスは「LS」の一部改良モデルを発売しました。

LSは、1989年に初代が登場して以来、レクサスブランドの最上級セダンとして位置づけられ、世界各国の高級車市場でも高い評価を得ています。

レクサス最高級セダン「LS」が一部改良

また、静粛性と乗り心地の良さを重視した設計を特徴とし、2017年登場の現行5代目までモデルチェンジを重ねてきました。

現行モデルのボディサイズは、全長5235mm×全幅1900mm×全高1450mm、ホイールベースは3125mm。全長5mを超える堂々たるサイズとし、後席の足元空間や静粛性を重視した設計となっています。

エクステリアは、ブランド共通のスピンドルグリルを中心に構成され、細いLEDヘッドランプや低いフロントノーズが特徴。インテリアは、素材の質感と機能性の両立が重視され、スイッチやディスプレイが水平基調に配置され、操作性と視認性を考慮しました。

さらに、上級グレードでは、セミアニリン本革シートや木目パネルが採用され、後席にはオットマンやマッサージ機能を備えるなど、フラッグシップならではの豪華な内装も見どころです。

パワートレインは、2種類が設定されています。

ガソリン仕様の「LS500」には、最高出力422ps、最大トルク61.2kgmを発生する3.5リッターV型6気筒ツインターボエンジンが搭載され、10速AT「Direct Shift-10AT」と組み合わせました。

ハイブリッド仕様の「LS500h」には、3.5リッターV型6気筒エンジンとモーターを組み合わせたマルチステージハイブリッドシステムが採用され、システム最高出力は359ps、WLTCモード燃費は約13.6km／Lとパワフルかつ低燃費を実現しました。

安全装備では、全車に「レクサスセーフティシステムプラス」が標準装備され、プリクラッシュセーフティ、レーンキーピングアシスト、レーダークルーズコントロールなどが備えられています。

加えて、運転支援機能「レクサスチームメイト」にも対応し、高速道路などでの運転をサポートします。

今回のLSの一部改良における最も大きな変更点は、快適装備の標準化とエクステリアの細部変更です。

これまで上位グレードに限定されていた、前後席のシートヒーターが全車標準装備となり、グレード間での差が少なくなりました。これにより、寒冷地での使用や冬季の運転時でも、すべての仕様で一定の快適性を確保できるようになっています。

エクステリアでは、新色の「ホワイトノーヴァガラスフレーク」と「ディープブルーマイカ」が全車で選択可能となりました。

また、「Fスポーツ」では、専用色の設定範囲が見直されるとともに、ブレーキキャリパーのデザインが従来のブラック塗装からレッド塗装に変更され、中央にはシルバーロゴが入った仕様となりました。

走行性能の変更はありませんが、エクステリアの印象をスポーティに引き締める要素となっています。

改良後のLSの価格（消費税込）は、1111万円から1773万円です。