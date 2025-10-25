就活で「頭のいい女はいらない」と…浜田敬子と小安美和が語る「日本のジェンダーギャップ」。現実と改善に必要なこと

16年連続で「ジェンダーギャップ指数」世界1位のアイスランド。男女平等の象徴とされるこの国も、50年前は男女格差に悩まされていた。女性の賃金は男性の6割、家事や育児は女性の仕事とされ、「女性は船長にも弁護士にもなれない」と言われていたのだ。

そんな現実を変えたのが、1975年10月24日。国中の女性たちが仕事も家事もすべてを休む、前代未聞のストライキを起こした日だ。そしてその歴史的瞬間を記録したドキュメンタリー映画が『女性の休日』日本でも上映されることになった。公開に先駆けて開催したFRaU特別試写会では高校生から96歳まで、男性も含む多様な世代が集まった。さらに上映後にはジャーナリストの浜田敬子さんと、ジェンダー平等推進に取り組む小安美和さんが登壇。映画に描かれた女性たちの行動と、二人がアイスランドへ赴いた際に感じたこと、今日本で続く問題と解決策を語った。

上映後に行われたアフタートークの内容を一部公開する。前編では、アイスランドの実情について、続く後編では二人が思う「日本がジェンダーギャップ指数1位になるためにできること」についてお伝えする。

腹の底からの怒り

小安美和さん（以下、小安）：インターネットもない1975年、どうやって国民9割の女性を集められたのかアイスランドの事務局長に尋ねました。すると彼女に「あなたたちは“どうやって”ばかりを聞くけれど、それよりも心の底から“インジャスティス（不公正）”と思うかどうかよ」と言われました。

浜田敬子さん（以下、浜田）：小安さんは、これを“腹の底からの怒り”と訳しているんですよね。

小安：例えば「旦那さんがいるんだから、働かなくてもいいじゃない」と言われるたびに、若いころの私は「自分の問題だ」と思っていました。でも違います。構造の問題で、インジャスティスそのものだったんです。

浜田：私も20代のころは声をあげられずにいました。

2018年に起こった財務省セクハラ事件では、メディア業界で働く女性500人以上にもアンケートを取り、多くの女性たちが被害に遭っていることを発信しましたが、実は長い間この業界では同様の被害は多くあったんです。私もそうです。若いころは、声を上げたら面倒くさい女だと思われ、仕事が回ってこなくなると恐れて、声を上げられなかったのです。

もっと言えば、これくらい平気という顔をして、仕事をしないといけないと思っていました。その結果が2018年のあの事件を起こしてしまったのではないかという反省が私にはあります。もし、私たちの世代が若いころにもっと声を上げていたらと…。

FRaUweb編集長新町真弓（以下、FRaU新町）：私も同じです。新卒で写真週刊誌の部署に配属されました。そこで「さっさと結婚して辞めろ」と言われたことがあるんです。どうして結婚しなければいけないのか、結婚したら辞めなければいけないのか理解できませんでした。今になって考えると、彼らが悪いというよりも、男性ばかりの部署に若い女性が入ってきて、彼らは戸惑ったのだろうとも思います。ただ、私自身もそれを受け入れてしまいました。その反省はFRaUwebの編集部でもよく話しているんです。私たちもダメだったね、と。自分のこどもたちには同じ目に遭ってほしくありません。

「頭のいい女はいらない」

FRaU新町：今回の試写会応募時に「ジェンダー格差を感じたことがありますか？」という質問をしました。9割以上の方が「はい」と回答し、その多くの方が具体的に書いてくださいました。

「今でも会社はオールドボーイズネットワークで物事が進んでいます。今でも女性は結婚してこどもを産み育てるのが幸せという価値観が主流です」、「弁護士として離婚事件を扱う中で、男女賃金格差、とくに女性に圧倒的に偏る非正規雇用の不安定さと低賃金についてはいつも感じています」、「塾のバイトで男性の方が優秀だから、男性はいないのかと聞かれた」など本当にさまざまです。「就活で不利な扱いを受けた」という意見もありました。

浜田：以前ネットメディアで働いていた時、編集部に大阪の大学院生から一通のメールが届きました。「就活で面接を受けた時に、頭のいい女はいらないんだよねと言われた」と。すぐに記者に大阪に行ってもらい、彼女の話を記事にしましたが、2017年の話ですよ。まさに、腹の底から怒りが込み上げました。

小安：声に出すことは大事ですよね。どんな意見でも声を出してくれたからこそ課題が見つけられます。そこから解決に向かうことができると思うんです。匿名でもいいので、自分の意見や意思を発信してほしいと思います。

浜田：アイスランドもそこから始まっていますからね。

分断ではなく、つながるアクション

FRaU新町：映画の中の女性たちは、実に楽しそうでしたよね。今回、試写会をやりたいと思ったのは、この映画を観た帰りに、『FRaU』が読者と映画をつなぐハブになりたいと思ったから。それは分断を煽るのではなく、楽しく歌って踊ってみんなで連携して訴えていたからなんです。

浜田：5月に来日したアイスランドの女性大統領の講演を聞いた時、彼女は「ジェンダー平等を進めていく時にバックラッシュはありませんでしたか」という質問に対して、「ジェンダー平等やダイバーシティは社会を豊かにすることなのよ」と明るく答えたその表情が印象的でした。

小安：彼女はもともと経営者で「当時、私は男性のように働いていたけれど、同じように働くことだけが正解ではない。途中から働き方を変えた」とも話していました。アイスランドにおいても、経済分野では男性中心の社会が残っているんだと感じました。

浜田：だから、クオータ制度を導入しなくてはならなかったのでしょうね。優秀な学生が集まる国立アイスランド大学の学部生のうち、75%が女性です。日本の東大は女性が2割のままだというのに。つまり女性たちに「自分の能力を思いっきり発揮していい」と社会が後押ししてくれたら、勉強ができることを隠さないでいいんです。

FRaU新町：「頭がいい女性はいらない」と言われたら隠さなければと思ってしまいますよね。でも本当なら隠す必要なんてない。

浜田：兄や弟には塾代を出すけど、女の子には「そこまで頑張らなくていい」と言われる家庭が今でもあるんです。

小安：9月に放映された『クローズアップ現代』では、35歳を過ぎると女性は皆パートになるという会社の事例を紹介しました。今、2000年代ですよね？と驚きました。

FRaU新町：会社を継ぐために都会から戻ってきた42歳の男性社長がおかしいと気づいて改革する事例でしたね。

小安：私はさまざまな地域に行き、そこの企業を訪問して話を聞いていると、皆さん悪気はないんです。他意なく「女性はお支度があるから早く帰らなくてはいけない」と話します。ごはんの支度って、そもそも女性だけがすることなんでしたっけ、ということを言い続けないと変わりません。しかし、3世代前から付き合いがあるような地域社会では声をあげにくいんですよね。「あそこの誰々の嫁がこんなことを言っていた」と囁かれますから。

私はよそ者なので、何でも言えるんですよ。外部の人がどんどん「はて？」と思うことを言うことも大事だと思います。

浜田：企業の中間管理職に向けた研修をやることがありますが、男性管理職の中には腹の底では面白くないと思っているんだろうなと感じることがあります。どうしたら、オールドボーイズたちにダイバーシティの必要性を伝えられるのか。これは女性だけの活躍を主張しているのではなくて、あなたたちも幸せになれることなんですよ、働きやすくなるんですよ、ということを伝えたい。そのために必要なのは、敵対しないことだと思うんです。

FRaU新町：男性と女性の敵対でも女性同士の対立でもないんですよね。

男性の生きづらさ解決にも

浜田：若い男性の意識が変わっているように思います。静岡県立大学で男性学を研究する犬塚先生が市の男女共同参画で意識調査を行いました。そこで「人生で、あなたは何を優先させたいですか」という質問で「仕事」「家庭」「どちらも」という選択肢に対し、20代の男性は「仕事」の回答率が0%だったんです。

これには調査した先生も驚いていました。初めは若い男性の意識が変わったとポジティブに受け止めていたようですが、深刻な問題が浮かび上がったと教えてくれました。

静岡県は女性が都市部へ流出している地域で、未婚の男性と女性の数にかなりの差があるんです。なぜなら大企業の製造業が強い地域でもあって、男性は正社員の安定した雇用があるのに対して、女性にはないから。場所柄、東京にも近いので出ていってしまう。だからこの回答は、未婚の男性は、選ばれなければという深刻な切実感の結果でもあると犬塚さんが解説をしてくれました。

彼らは静岡県を選んだわけではなく、たまたま大企業の正社員というポストが多いその場所に住んでいただけ。大企業が男女の賃金格差を大きくしていて、工場では女性の正社員を雇わないだけで、彼らのせいではないんです。ジェンダー問題は、女性だけでなく男性の生きづらさということでもあるんです。

小安：ジェンダー問題は、女性の問題ではなく、ずべての人の問題です。ジェンダー問題が解決したらすべての人が生きやすくなるでしょうし、社会はそこを目指すべきだと思います。

「女性の休日プロジェクト実行委員会」発足

浜田：実はこの映画をできるだけたくさんの人に観てもらいたいと思っていて、小安さんを含め、有志60人ほどが集まって「女性の休日プロジェクト実行委員会」を結成しました。

これから全国で上映されていく中で、その地域に住む女性たちにトークイベントなどを企画してもらおうと思っています。

小安：全国各地の皆さんと連帯し、本気で日本を変えたいと思ってやっています。

浜田：2026年3月8日の国際女性デイの前後にも、何かアクションが起こせたらいいねとも話しているんですよ。

小安：みんなでつながって、そしていろんな場所で声をあげ、ともに行動に移していきませんか？

FRaU新町：まずは「モヤモヤしていることを口に出す」だけでもアクションのひとつですね。

――試写会ではKANEBO「I HOPE.」のデイ＆ナイトクリームとファンデーション、リップのサンプルや、国際NGOプラン・インターナショナルの「SRHR for Japan」リーフレットとステッカーも配付した。KANEBOが掲げるブランドステートメントは「自分の未来は変えられる」。まさにこの映画に登場した女性たちと親和する。そして、プラン・インターナショナルが取り組んでいるSRHR（セクシャルリプロダクティブヘルス＆ライツ）は「自分の体のことは自分で決める」こと。これも映画のなかで伝えている「人権」という大切なテーマのひとつだ。

どちらも50年前、男女賃金格差や「女は船長になれない」「弁護士にもなれない」と言われた状況を打破するために女性たちがつながり、歌って踊って訴え、法改正にまで進んだ「女性の休日」と呼ばれる伝説の一日と共鳴する。

果たして日本がジェンダーギャップ指数1位になる日は訪れるのだろうか。

いや、1位にならなくてもいい。誰もが格差を感じずに公平だと感じるようになればいい。せめて「言いたいことを言う」「モヤモヤを口にする」ことを始めるだけでも、それがつながって大きな変化になるのではないか。

奇しくも、試写会開催の週明けには、緊急避妊薬を薬局で購入する承認が厚生労働省からおりた。日本が遅いのは事実ではあるが、「連帯して声をあげ続けた」ゆえの実現なのは間違いがない。

声を出すこと、そしてつながること――

アクション次第で、「日本でもこんな男女格差がある時代があったんだね」と言える日が訪れるはずだ。

浜田敬子

1989年に朝日新聞社に入社。2004年からはAERA副編集長。その後、編集長代理を経て、AERA初の女性編集長へ。2016年5月より朝日新聞社総合プロデュース室プロデューサーを経て2017年3月末で朝日新聞社退社。2017年4月より世界17カ国に展開するオンライン経済メディアの日本版統括編集長に就任。その後、2020年12月末で退任し、フリーのジャーナリストに。現在は、｢羽鳥慎一モーニングショー｣や｢サンデーモーニング｣などのコメンテーターや、ダイバーシティや働き方改革についての講演なども行う。著書に『働く女子と罪悪感』（集英社）『男性中心社会の終焉』（文春新書）。

小安美和

東京外国語大学卒業後、日本経済新聞社入社。2005年リクルート入社、13年リクルートジョブズ執行役員 経営統括室長 兼 経営企画部長などを経て17年3月株式会社Will Lab設立。現在は、ジェンダーギャップ解消に向けて、兵庫県豊岡市、富山県南砺市、宮城県気仙沼市などで企業経営者の意識変革、女性のリーダー育成に取り組んでいる。中軽井沢にて女性のための「小さな読書会bookwill」を主宰。

撮影／栗原朗（講談社写真部） 構成／笹本絵里

