「全パパへ」写真に関する妻の切実な思いに7.2万いいね「わかる」「いいね100回押したい」【ママリ】

「妻からのお願い」母子の写真がバンバンほしい…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

子育て中の方は忙しく、ふと振り返ってみると子どもと自分の写真があまりない…という方もいるのではないでしょうか。投稿者・ピノ 2m(@pino_ESTJ)さんは夫が撮影した写真を投稿し、こういった写真が「バンバンほしい」と呼びかけます。





「全パパへ」とお願いする写真とは？子育て中のパパママからの共感の声が集まりました。

全パパへ‼️‼️



こういう写真をたくさん撮るんだよ‼️‼️とりあえず連写‼️‼️君たちばかり自然な写真はずるいのよ‼️‼️すっぴんでも気にせずバンバン撮って全部送って‼️‼️あとはこっちで選りすぐるから‼️‼️頼む‼️‼️

ピノさんは全パパへに対し、妻がすっぴんでも気にせず母子の自然な写真を撮ってほしいと話します。とりあえずたくさん撮ってみれば、きれいに写ったものを選べますよね。



家族の集合写真は節目節目で撮る機会がありますが、自然な日常写真は、日々の幸せを思い出せる貴重なものです。ママが自分で撮れない写真だからこそ、そばにいるパパに撮ってほしいですよね。



この投稿には「明日からたくさん撮ろう」「『今シャッターチャンスだよ！』って言って撮ってもらうけど、コレジャナイ感出る😂」といった、特に自然な瞬間を撮ってほしいという声が寄せられていました。



誰かが撮ることでしか生み出せない「親子の自然な写真」。パパママお互いにたくさん撮りたいですね。家族の幸せな瞬間を残す方法について気づきがある、すてきな投稿でした。

夫「今、すみっコぐらし来てる」妻が見た光景に12万いいね！

ドリ🌵1m🦕☺︎(@dreamybuncho)さんの投稿です。ある日、息子を見守っていた夫から「すみっコぐらし来てる」と言われたドリさん。昆虫や動物がいたのかと思いきや、予想とは違う光景が目の前に広がります。そのかわいさに癒やされるとともに、ほんわかとした幸せな気持ちにさせてくれる1枚です。

©︎dreamybuncho

旦那さんから「シッ！今すみっコぐらし来てるから！」って言われて、

「トカゲ…？すずめか…？」と訝しげにリビング戻ってきた私を迎えた光景

確かにすみっこにはいるものの、この光景を見て「すみっコぐらしだ！」と思った夫のセンスが光りますね。角度がちょうどいいのか、収まりが良くて心地いいのか、穏やかな顔で寝ている息子さんの顔や小さな足にとても癒やされます。



この投稿に「ガチのすみっこだ」「尊い」といったリプライがついていました。赤ちゃんは何をしていてもかわいいですが、こんなにかわいい寝姿はなかなか撮影できないかも。額に入れて飾りたいほど、愛おしく記念になる1枚ですね。



乳児期は、慣れない育児に親の方も四苦八苦することがあると思います。しかし、ふとした瞬間の赤ちゃんの姿や寝顔に、フッと癒やされる瞬間もあるでしょう。何気ない一瞬の幸せを大切に、日々の育児と向き合えるといいですね。

シングル2児パパ、仕事電話でのやらかしが1万いいね

だんきゅー(@dankyu12)さんのとある投稿です。シングルファザーとして2人のお子さんを育てている、だんきゅーさん。



お子さんはひよこ組で保育園の行き帰りには「ひよこ組の田中です」と伝えて園へ入っていくそうです。仕事中でもつい無意識に「ひよこ組」が出てきてしまったそうで…。恥ずかしいけれど、思わずクスッと笑ってしまうエピソードです。

保育園の登降園時にインターホンで「ひよこ組の田中です」と言って入ります。



今日、仕事中の電話で「営業部の田中です」と言うべきところで、誤ってひよこ組の田中として出てしまいました🙂



これも育児あるある‥ですよね😎

保育園でいつも言う「ひよこ組の田中です」が、仕事の電話での名乗りでポロリ。言われた方は一瞬何事かと戸惑ったかもしれませんね。相手はどんな反応をしたのか気になります。



この投稿には「わかりみ深い」「電話の相手もほっこりしちゃう」というリプライが。頭ではわかっていても、口からぽろっと無意識に出てしまう言葉ってありますよね。他にも「ちゃんと子育てしている証拠です」という声もあり、いかにだんきゅーさんが子育てと向き合っているかが、伝わるお話でもあると感じられました。



子育て中はさまざまな失敗や間違い、ちょっと恥ずかしいと思うようなできごとも。そんなときは、だんきゅーさんのようにあるある話に変えて、笑顔で乗り切りたいですね。

