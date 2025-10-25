柄本時生、“弟”岩男海史と仲むつまじい2ショット 自身のYouTubeチャンネルのロゴデザインも担当
俳優の岩男海史（33）が22日、自身のインスタグラムを更新。「先日お誕生日を迎えた我がお兄ちゃん、柄本時生さんがYouTubeを始めました」と報告し、仲むつまじい2ショットを披露した。
【写真】「我がお兄ちゃん」仲むつまじい2ショットの柄本時生＆岩男海史
岩男は続けて「そのロゴをデザインしました 改めて『時生』って凄まじく素敵な名前だなと。小学校の先輩であり俳優の大先輩である時生さん。来年は3度目の共演が出来たら嬉しいな。そしてまた僕の服を着てもらいたいな。YouTube、良かったらチェックしてください」とつづり、写真をアップした。
岩男は衣装家の両親の元に生まれ、俳優業のかたわら父・將史氏が代表取締役を務めるダダグラムが手掛けるアパレルブランド「モンストローサ（MONSTROUSA）」衣裳のデザインとプロデュースを担当。柄本は同ブランドのモデルを務めており、公私ともに仲が良いとのこと。
