µþÅÔ¡½¼¯Åç¡¡»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¶î¤±½Ð¤¹¼¯Åç¡¦ÎëÌÚ¡Êº¸Ã¼¡Ë¡á¥µ¥ó¥¬S

¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè35ÀáÂè1Æü¡Ê25Æü¡¦¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbyKYOCERA¤Û¤«¡á8»î¹ç¡Ë¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤Ï»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤ÎÎëÌÚ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤­¡¢µþÅÔ¤È1¡½1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ67¡£2°Ì¤ÎÇð¤Ï2¡½0¤Ç²£ÉÍFC¤ò²¼¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ66¤È¤·¤¿¡£µþÅÔ¤ÏÆ±62¡£

¡¡26Æü¤Ë»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ëºÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£17°Ì¤Î²£ÉÍM¤¬¹­Åç¤Ë3¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ37¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æ±22¤Î¿·³ã¤Î18°Ì°Ê²¼¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£

¡¡GÂçºå¤ÏÌ¾¸Å²°¤ò2¡½0¤ÇÂà¤±¡¢CÂçºå¤âÀîºê¤Ë2¡½0¤Ç²÷¾¡¡£FCÅìµþ¤Ï²¬»³¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢À¶¿å¤ÏÅìµþV¤Ë1¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ¡½Ä®ÅÄ¤Ï°ú¤­Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¡£