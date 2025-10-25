J1¼¯Åç¡¢°ú¤Ê¬¤±¤ÆÇð¤È1º¹¤Ë¡¡¿·³ã¤Ï¹ß³Ê·èÄê
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè35ÀáÂè1Æü¡Ê25Æü¡¦¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbyKYOCERA¤Û¤«¡á8»î¹ç¡Ë¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤Ï»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤ÎÎëÌÚ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢µþÅÔ¤È1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ67¡£2°Ì¤ÎÇð¤Ï2¡½0¤Ç²£ÉÍFC¤ò²¼¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ66¤È¤·¤¿¡£µþÅÔ¤ÏÆ±62¡£
¡¡26Æü¤Ë»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ëºÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£17°Ì¤Î²£ÉÍM¤¬¹Åç¤Ë3¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ37¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æ±22¤Î¿·³ã¤Î18°Ì°Ê²¼¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡GÂçºå¤ÏÌ¾¸Å²°¤ò2¡½0¤ÇÂà¤±¡¢CÂçºå¤âÀîºê¤Ë2¡½0¤Ç²÷¾¡¡£FCÅìµþ¤Ï²¬»³¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢À¶¿å¤ÏÅìµþV¤Ë1¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ¡½Ä®ÅÄ¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¡£