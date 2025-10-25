【家族の事件！動画サブスク編】富豪…？独占配信、制覇の友だち！【第3話まんが】#ママスタショート
スマホやタブレット・PCやテレビにと、大人から子どもまで時間や場所を問わず楽しめるサブスク動画配信サービス。便利だけれど、便利だからこそ起こってしまうあれこれ。そんなさまざまな出来事を「家族の事件！動画サブスク編」と題してお送りします。
今回は、サブスク動画配信サービスの“独占配信”にまつわる一件です。
娘「あの作品、マイちゃんが面白かったって」
ママ「そーなの？ あっ、ネト○リの独占配信だね」
これ、結構あるあるだと思いませんか？ みんなが見ているけれど、自分は別のサブスク動画配信サービスを契約しているので見られない！ みたいな。
娘「マイちゃん、その作品もおすすめだって」
ママ「それはフー○ーの独占配信……」
娘「マイちゃん、この作品も泣いたって」
ママ「独占配信！」
……その後も続々と飛び出すマイちゃんのサブスク動画情報。ちょっとお待ちください。マイちゃんの家、一体いくつサブスク動画配信サービスを契約しているの？ サブスク富豪っ！
サブスク動画配信サービスにまつわるあれこれ、みなさんも思い当たることはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、サブスク動画配信サービスの“独占配信”にまつわる一件です。
娘「あの作品、マイちゃんが面白かったって」
ママ「そーなの？ あっ、ネト○リの独占配信だね」
娘「マイちゃん、その作品もおすすめだって」
ママ「それはフー○ーの独占配信……」
娘「マイちゃん、この作品も泣いたって」
ママ「独占配信！」
……その後も続々と飛び出すマイちゃんのサブスク動画情報。ちょっとお待ちください。マイちゃんの家、一体いくつサブスク動画配信サービスを契約しているの？ サブスク富豪っ！
サブスク動画配信サービスにまつわるあれこれ、みなさんも思い当たることはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部