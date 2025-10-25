『十角館の殺人』や『Another』などミステリ・ホラー小説家の綾辻行人が何やら「怪しい宴」を開催し、楽しむ様子を自身のX（@ayatsujiyukito）に投稿したポストが話題となっている。

【画像】綾辻行人の開催する「怪しい宴」の様子

話題となったのは10月23日の投稿。「何となく恒例化してしまった怪しい宴で、京極さんと。撮影はブックデザイナーの坂野さん。」というコメントと共に2枚の写真がポストされた。写真に綾辻行人とツーショットで写っているのは小説家の京極夏彦。サングラスをかけた綾辻のピースサインと、着物を着こなす京極はなんとも妖艶で怪しい雰囲気と言える。

綾辻と京極のツーショットの撮影者であったブックデザイナー・坂野公一との写真もポスト。「京極さんと坂野さん。……怪しい。」とのコメントと共に京極と坂野のツーショットが投稿された。

坂野も自身のX（@sakaponta）で綾辻の子の投稿にリプライ。「綾辻センパイ、今回も最高に楽しゅうございました～ありがとうございます！」とコメントを送った。綾辻を”センパイ”と慕い、「怪しい宴」が盛り上がりを見せたことが伺える。

さらには、今回の「怪しい宴」にはスペシャルゲストが登場した模様。「昨夜はゲストで宮部みゆきさんが。」とあるように、ミステリー小説家・宮部みゆきが会に参加したことを明かした。宮部の顔は分け合って絵文字で隠されているが、「本物ね。」とのこと。綾辻行人、宮部みゆき、京極夏彦の豪華小説家スリーショットとなった。宮部と京極の手には「PUI PUI モルカー」のぬいぐるみが…！過去にはコラボもしている綾辻のPUI PUI モルカー愛も伺えるショットとなった。

綾辻行人の開催する「怪しい宴」は過去にも開催されている宴だそう。大御所小説家たちが怪しげな雰囲気で「PUI PUI モルカー」を手に持つ姿はシュールだが、魅力的だ。会の内容が気になりながらも、また開催されるであろう「怪しい宴」の報告をXにて待ちたい。

（文＝結理乃）