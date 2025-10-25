¡Ö¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿?¡×àPRIDE¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉáÀÐ°æ´ÛÄ¹¤Ï¤µ¤ó¤À£³¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥ÄÇ®¤¹¤®¤ë!¡×¡Ö·ãÆ®¤Î¿ô¡¹¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡×¤ÎÀ¼
50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿PRIDE¥ì¥¸¥§¥ó¥É
¡¡K-1ÁÏÀß¼Ô¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ëÀÐ°æÏÂµÁ(72)¤¬¡ÖPRIDE¡×¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î2¿Í¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºùÄí¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦! ¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¤ä¥Î¥²¥¤¥é¤Ê¤É¡¢ ²û¤«¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¤³¤³¥É¥Ð¥¤¤ÇºÆ²ñ!»þ¤ò·Ð¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Í§¾ð¤Èå«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ ¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ¡È³ÊÆ®µ»¤Îº²¡É¤Ç·Ò¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎºùÄíÏÂ»Ö(56)¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¿·¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖQUINTET¡×¤Î10·î23Æü¥É¥Ð¥¤Âç²ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤È¤â¤Ë¡ÖPRIDE¡×¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëºùÄí¤È¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×(52)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºùÄí¡¢¥µ¥Ã¥×¡¢¥Ø¥ó¥¾¡¦¥ì¥¤¥·¡¼(58)¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Û¥É¥ê¥´¡¦¥Î¥²¥¤¥é(49)¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ÆÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥ÄÇ®¤¹¤®¤ë!¡×¡Ö·ãÆ®¤Î¿ô¡¹¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡×¡Ö¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡¢¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£