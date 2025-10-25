サッカーJ1・アルビレックス新潟が25日、J2降格が決定。これを受けて、クラブ公式サイトで声明が発表されました。

新潟は今季ここまで4勝10分20敗、勝ち点22の20位。26日に神戸戦を控えていましたが、残留争いをする横浜F・マリノスがこの日の試合で勝利したため、残り4試合を全勝しても残留できる可能性がなくなりました。チームはシーズン途中に樹森大介監督との契約を6月22日付で解除し、入江徹コーチが監督に就任。6月15日の試合を最後に白星から遠ざかっています。

▼以下、アルビレックス新潟の声明

『アルビレックス新潟を日頃よりご支援いただいている皆様へ』

本日、10月25日（土）の試合結果により、当クラブの来シーズンのJ2リーグ降格が決定いたしました。

常日頃から多大なるご支援やご声援でチームを鼓舞してくださるサポーターの皆様、パートナー企業の皆様やホームタウン関係者の皆様、後援会員をはじめとした各種会員の皆様、当クラブに関わるすべての方々のご期待に応えられず、J2降格という結果になりましたことを、クラブを代表して深くお詫び申し上げます。シーズンを通じて選手・チームスタッフ、クラブスタッフは取り組みを続けましたが、トップチーム強化、組織運営の至らなさが、このたびの結果をまねいたものと、責任を重く受け止め、真摯に反省しております。

まずは、今シーズンの残り4試合を、来シーズンに向けたクラブ再生の契機とするべく、今一度チーム一丸となり、新潟の勝利を願う皆様の想いとともに、全力を尽くして戦い抜く所存です。

そして、今シーズンの悔しさを力に変え、来シーズンからの再起につなげてまいります。これまで以上に、結果にこだわり、再びJ1リーグ昇格を果たすべく、一歩一歩確実に進んでまいります。

アルビレックス新潟は、クラブを応援してくださるすべての皆様とともにあります。新潟で愛され、J1の舞台で再び躍動をするために、クラブ一丸となって再起を図ってまいります。これからも当クラブへのご支援とご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社アルビレックス新潟代表取締役社長 中野 幸夫