お笑いコンビ「令和ロマン」のポッドキャスト番組「令和ロマンのご様子」の公式Xが25日に更新。この日、都内で開催された番組公式グッズの販売会「ご直売会」で販売したグッズが、フリマサイトなどで定価を超える価格で出品されていることを確認したとし、購入しないように注意喚起した。

同Xで「現在、本日の「直売会」にて販売している番組グッズがフリマサイト等で定価を超える価格で出品されていることを確認しております」と報告。「番組公式としては転売や高額での再販売を固くお断りしております。定価以上でのご購入はお避けください」と注意喚起した。

続けて「本日会場でお買い求めいただけなかった皆さまにも、11月上旬に通販にて必ずご購入頂けるよう在庫を十分に確保しております。直売会の特典であった「ご周年」記念ステッカーについても公式グッズとして販売できるよう量産を検討しております」と発表。

「応援してくださりグッズを欲しいと思ってくださっているすべての方に、正しい形でグッズをお届けしたいと考えております。ご理解とご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

フリマサイト「メルカリ」では令和ロマンのご様子の公式グッズのアクリルスタンド（税込み2000円）が定価以上の価格で出品されるなど、転売されている様子が確認できる。