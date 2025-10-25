【菊花賞】武豊騎手「史上最多6勝目」なるか！？ クラシック三冠最終戦 長丁場を制するのは



10月26日（日）に京都競馬場でクラシック三冠の最終戦となる第86回菊花賞が行われる。今年も三歳馬たちが史上に名を刻むべく3000mという長丁場に挑む。

菊花賞は皐月賞、日本ダービーに続くクラシック三冠レースの最終戦。距離は3000mと長丁場で、出走馬全てが未経験の距離を走ることになる。

今年の菊花賞は春のGI馬不在という状況だ。皐月賞を制したミュージアムマイル、ダービーで世代の頂点に立ったクロワデュノールがいない中、秋の主役に名乗りを上げるのがエリキングだ。

エリキングは菊花賞の前哨戦・神戸新聞杯（GII）で目の覚めるような末脚を繰り出して優勝。

クラシック最後の一冠を狙う。騎乗予定の川田将雅騎手は「3000mが合うかどうかは走ってみないと分からないですが、3000mを走れるようにと神戸新聞杯でも準備をしたので、それが必ず生きてくれると思ってます」と自信を見せる。

競馬界のレジェンド武豊騎手が史上最多の菊花賞6勝目を狙う

菊花賞でのタイトル5勝をすでに挙げているのが競馬界のレジェンド・武豊騎手。今年56歳を迎えた武豊騎手は、8月には史上初となるJRA通算4600勝を達成するなど、今も天才の手綱捌きは健在だ。

武豊騎手自身も「相当菊花賞に縁のある家族」と語るように、武豊騎手は5度の優勝、父親の武邦彦氏も3勝、弟の武幸四郎調教師も1勝と、武一家で通算9勝を挙げている。

今年は弟の武幸四郎調教師が管理するマイユニバースとのコンビとなる。

「前走すごい強かった」「調教自体はうまくいったかなと思います。いい動きでしたよ」と手応えを示し、史上最多の菊花賞6勝目を狙う。

菊花賞の枠順は、エリキングが7枠15番、武豊騎手騎乗のマイユニバースは6枠11番に入った。

武豊騎手の史上最多6勝目か、エリキングが秋の主役に躍り出るか。第86回菊花賞は10月26日（日）午後3時40分の発走となる。

クラシック三冠の最終戦を制するのはどの馬か。京都競馬場に注目が集まる。

第86回菊花賞（GI）枠順

2025年10月26日（日）3回京都9日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 コーチェラバレー（牡3 西村淳也）

1-2 アマキヒ（牡3 戸崎圭太）

2-3 ライトトラック（牡3 和田竜二）

2-4 ヤマニンブークリエ（牡3 横山典弘）

3-5 ジョバンニ（牡3 松山弘平）

3-6 ミラージュナイト（牡3 藤岡佑介）

4-7 ショウヘイ（牡3 岩田望来）

4-8 レクスノヴァス（牡3 横山和生）

5-9 エネルジコ（牡3 C.ルメール）

5-10 ジーティーアダマン（牡3 北村友一）

6-11 マイユニバース（牡3 武豊）

6-12 ゲルチュタール（牡3 坂井瑠星）

7-13 アロンディ（牡3 団野大成）

7-14 エキサイトバイオ（牡3 荻野極）

7-15 エリキング（牡3 川田将雅）

8-16 ラーシャローム（牡3 岩田康誠）

8-17 レイヤードレッド（牡3 嶋田純次）

8-18 レッドバンデ（牡3 佐々木大輔）

