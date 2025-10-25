ドジャースの大谷翔平選手が、ワールドシリーズの前日会見に臨み、23日のドラフト会議でドラフト1位指名を受けた花巻東高校の後輩・佐々木麟太郎選手にエールを送りました。

佐々木選手は、花巻東高校時代、歴代最多の通算140本塁打を放ち、一躍ドラフト候補になりました。しかし、MLB入りを目標に、スタンフォード大学に進学。強豪が集まるリーグで結果を残し、MLBドラフトの候補にも挙がっていました。23日のドラフト会議では、ソフトバンクとDeNAから1位指名を受け、ソフトバンクが交渉権を獲得。海外留学中の野手の支配下での指名は史上初となりました。

大谷選手自身も高校卒業後すぐにメジャー挑戦を表明していましたが、2012年のドラフトで日本ハムが強行指名。話し合いの結果、日本でプレーすることを決めました。自分と似たような状況にいる佐々木選手に対して、「本当に本人の気持ち次第じゃないかなと思うので。本人がこうなりたいという道を選ぶのが一番じゃないかなと思いますし、その上でいろんな人たちのアドバイスがあるとは思いますけど、最終的には自分の気持ちというのが一番大事かなと思います」とメッセージを送りました。