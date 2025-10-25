「ラグビー・リポビタンＤチャレンジカップ、日本代表１５−１９オーストラリア代表」（２５日、国立競技場）

日本代表は世界ランク７位のオーストラリア代表と対戦。前半は３−１４で折り返し、後半に攻勢に出て猛追したが、１５−１９で惜敗した。Ｗ杯２度の優勝を誇る強豪と通算７度目の対戦で、歴史的な初勝利は惜しくもならなかった。

日本はチーム最年長のリーチ・マイケル（３７）＝ＢＬ東京＝が復帰し、最年少のＦＢ矢崎由高（２１）＝早大＝らも先発。前半はトライを奪えず３−１４で折り返したが、後半はスピードを生かした高速ラグビーを展開し、竹内柊平、ベン・ガンターがトライを決めるなど猛追。後半２２分に李承信がゴールを決めて１５−１９と４点差まで追いつき、残り１８分で１トライで逆転の点差となったが、オーストラリアに意地を見せられ、追いつけなかった。

竹内は試合後のフラッシュインタビューで「本気で準備してきて、勝つ気で（戦って）勝てなかったのが本気で悔しい」と涙。「準備してきたことが形になったことが一つうれしかった。でも、結果が全て。残り４戦でどれだけ悔しさを取り戻せるか」と唇を噛んだ。

リーチは「本当に悔しい。チームの可能性を見せたかなと思う。これからどんどん強くなると思う。強い相手に粘って、４点差は自分たちの自信につながる。今日は反省して切り替えて次に準備したい」と振り返った。