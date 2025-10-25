歌手の森山良子（77）が25日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。超ハイレベルな音楽一家の家系について語る場面があった。

番組では、音楽一家である森山家の家系図を紹介。森山の父はジャズトランぺッターの森山久、長女はミュージシャンの小木奈歩、その夫が「おぎやはぎ」の小木博明。長男はフォークシンガーの森山直太朗、直太朗の妻はピアニストの平井真美子。母の姉の夫はジャズミュージシャンのディープ釜萢、その息子が元ザ・スパイダースのムッシュかまやつ、さらにその息子がミュージシャンのTAROかまやつ。

「NON STYLE」石田明は「相当ハイレベルな家系。ほぼ全員アーティストですよね」と驚き。岡村も「当たり前のように皆さん、もうその音楽の道に入るというか」と話すと、森山も「他のこと知らないわけですよ。私も父がトランペッターだったんで、とにかく音楽しか流れないし、音楽しか知らないっていう」。

石田が「かまやつさんもそうだったんですか？」と尋ねると、森山は「そうです。いとこ。母親同士が姉妹（きょうだい）で。濃いですよね、ムッシュは。ムッシュが一番濃いですね」と笑った。

石田が「小さい頃からいとこ同士、親交あったんですか？」と質問。森山は「もう、すぐそばに住んでたんです。うちに住んでたこともあるぐらい」と楽しそうに振り返った。

2人の子供たちについても「それ（音楽）しかたぶんできなかったんだと思いますよ」と森山。「（遺伝は）あるかもしれないですね。音楽聴いてるし、みんな友達が集まると、なんとなく音楽の合奏が始まったり。で、私もみんな眠る時に“グッナイ、グッナイ、グッナイ、グッナイ、おやすみ”って和音で取ったり」と話した。