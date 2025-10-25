◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日 兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

中国から参戦している劉（15＝中国）が70の通算8アンダー、4位でホールアウトした。一時は通算11アンダーまでスコアを伸ばしギャラリーの注目を集めた。

「4連続バーディーもあり、全体的に悪くないラウンドでした。ただ、やってはいけないミスもあり、それは良くなかったと思います」

5番で残り69ヤードからの3打目を60度のウエッジでカップインさせバーディー。それで勢いに乗ると6番で1・5メートル、7番でグリーンエッジから5メートル、8番パー5で3打目を30センチにぴたりとつけて、4連続バーディーを奪った。終盤失速したものの、15歳とは思えぬ堂々たるプレーで存在感を発揮した。

中国のプロツアー、広東オープンで優勝。同ツアーのランキング6位の資格で前々週上海で行われたビュイックLPGAにも出場した。同大会は予選カットがなく、最終順位は76位だった。

身長は1メートル65で、1Wの平均飛距離は255ヤードという。現在は北京市のインターナショナルスクールに通っており、今大会には主催者推薦で出場している。

「日本の試合は初めてです。本当に大会関係者の皆さんが選手に対して親切で、ギャラリーの応援も熱烈で全部が新鮮です。あしたは3日間のコース対策をそのまましっかり続けて、頑張りたいです」と話していた。