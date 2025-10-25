【B-Flowの軌跡】46歳でヨガインストラクターに。挑戦するのに年齢は関係ない！
【画像を見る】「目の下のたるみ」が気になる人へ。人気美容YouTuberが教える7分間ストレッチ
YouTubeチャンネル登録者数250万人（2025年10月現在）を誇る、日本一のヨガYouTuber・B-Flowをご存知ですか？
彼らが配信するオリジナルのフィットネス動画は、Marikoさんの美しいポーズと分かりやすいインストラクション、Tomoyaさんの手掛ける美しい映像で、多くの視聴者から支持を得ています。
映像制作の知識もなければ、編集も未経験。1LDKの小さな家で、子どもの寝息を気にしながら撮影を重ね、動画配信を始めたB-Flow。
数えきれない失敗やハプニングを経験しながらも、「どうせやるなら、もっと美しい映像を」「誰かに喜んでもらえることを」という想いで挑戦し続け、今では日本一のヨガYouTuberに！
B-Flowの二人が初めて明かす、ゼロから始まった9年間の軌跡をご紹介します。
■年齢なんて関係ない！46歳でヨガインストラクターになる
YouTubeでの動画制作が軌道に乗り、オンラインサロンでイベントも開くようになると、「自分もインストラクターとしてヨガを教えてみたい」という思いが湧いてきました。どうせなら、今のオンラインサロンをもっと大きくして、ヨガフェスタのようなイベントができたらいいな……そんな夢も描くようになりました。
日本には、有名なヨガフェスタが2つあります。マリコはインストラクターとして参加しており、私も何度か見学に行きました。フェスの様子を見ているうちに、「もっと一体感があって、“つながり”を感じられるフェスを自分でもやってみたい！」と、本気で思うようになったんです。
そもそも、ヨガ（Yoga）の語源はサンスクリット語のユジ（Yuj）。牛や馬を荷車などにつなぐ道具のことで「つなぐ」「結ぶ」「統合」という意味があります。
では何をつなぐのか？ それは、「心」と「体」です。ヨガでは、心は放っておくと過去のことを悔やんだり、未来のことを不安に思ったりして、馬や牛のようにどこかへ行ってしまうもの。それを意識によって「体」につなぎとめることが必要だと考えているわけです。
心と体をつなぐだけでなく、人と人をつないでいく大きなヨガフェスタを開きたい。そのヨガフェスタで、自分もインストラクターとしてステージに立ってみたい。
いつの間にかそれが、私の夢になっていました。
2018年、私はその夢に向けて動き出すために、ヨガの聖地と呼ばれるオーストラリアのバイロンベイへ。
そこでは、2週間の合宿に参加し、RYT200（Registered Yoga Teacher：実技と座学を含む200時間のプログラム）取得に挑戦しました。
先生は外国人インストラクターでしたが、日本語通訳の先生もいて、とてもわかりやすく安心して学べました。ポーズの基礎からヨガ哲学、筋肉の動きを知るための解剖学までバランス良く学び、最終日には自分がインストラクターとしてレッスンを行い、無事修了。こうして、“教えるヨガ”への第一歩を踏み出したのです。
でも、いくら座学で理論を学んでも、インストラクターはきれいなポーズで教えられなければ意味がない。とにかく、実践あるのみです。
レッスンを重ねて、ようやく自分のチャンネルを開設できたのは、2023年10月でした。いざ動画撮影をしてみると、予想外に難しかったのが、声を出しながら動くこと。動きとインストラクションがなかなか嚙み合わないのです。そこで今は、AIを駆使しながら動画を作っています。
チャンネル登録者数はまだわずかです。でも、数ではない。「良かったです、応援しています」とコメントをいただけるだけで、本当に嬉しい。人とつながっているという喜びがあります。
今まで裏方として動画制作をしてきましたが、自分だけのチャンネルを持つことでこんなに幸福度が上がるんだ、と驚きました。
46歳でヨガインストラクターとしてデビューしたわけですが、新しいことを始めるのに年齢は関係ありません。
とにかくやってみる。やりたいことがあるなら打席に立つしかありません。チャンスはいつ巡ってくるかわからないので、打席に立てるように準備をしておく。それだけです。
いっぱい失敗した人ほど、成功する可能性がある。いつもそう思って、チャレンジしています。
■気づき
挑戦するのに年齢は関係ない。
打席に立ち続けたら、きっとチャンスは巡ってくる
※本記事はB-Flow著の書籍『今この瞬間をどう生きるか 日本一のヨガYouTuber夫婦が歩んできた道、そしてこれから』から一部抜粋・編集しました。