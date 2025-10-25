マイメロ50周年とクロミ20周年記念！ 「パステルドリームランド」が東京駅に
キデイランドは10月31日〜11月13日の期間、サンリオの協力による「マイメロディ＆クロミ パステルドリームランド」を、東京駅一番街（東京都千代田区）の東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」にて開催する。
同イベントは、2025年がマイメロディ50周年、クロミ20周年のアニバーサリーイヤーであり、とりわけ初日の10月31日はクロミの誕生日であることから、ファンとともに盛大にお祝いすべく企画された。
メインデザインは、マイメロディとクロミが互いのアニバーサリーをお祝いしている様子をデザインに落とし込んだ、パステル調の暖かみのあるものとなっており、今回のイベントが初お目見えのアートとなる。
開催にあわせて、東京キャラクターストリート全体が同イベントの装飾でラッピングされる。
会場およびオンラインプラザでは、イベント限定商品を販売する。商品ラインアップは以下の通り。
ほかにも、以下のような商品も登場する。
さらに、会場限定の購入特典として、3300円購入ごとに10月31日〜11月7日の期間は「ホログラムポストカード（非売品）」を1会計につき1枚（最大2枚まで）、11月8〜13日の期間は「ホログラムステッカー（非売品）」を1会計につき1枚（最大3枚まで）もらえる。どちらもなくなり次第終了で、オンラインプラザでの購入は対象に含まれない。
そのほか会場には、購入者限定で「PHOTO AIR」での撮影を楽しめる無料フォトスポットが設置される。
●パステル調の暖かみのあるメインデザイン
