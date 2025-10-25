「日本は優れたGKを輩出してこなかった」イタリア紙記者の指摘に日本代表守護神の反応は？ 「恋人がいないのは本当か」という質問には…
スーパーセーブが絶賛され、ビッグクラブからの関心を絶えず騒がれても、鈴木彩艶が見据えているものは変わらない。そしてその姿勢は、プライベートにも通じる。
パルマに所属する日本代表守護神が、10月24日のイタリア紙『Corriere dello Sport』のインタビューで、ワールドカップ（W杯）への意気込みを強調した。
昨季、GK大国と言われるイタリアで１年目ながら高い評価を受けた鈴木。当然、オフシーズンに強豪移籍の可能性がうわさになったが、パルマに残留してセリエAでの２年目に臨んだ。
10月19日の前節ジェノア戦では、前半終盤に退場者を出したパルマを救う活躍を披露。度重なるビッグセーブで失点を回避し、終了直前のアディショナルタイムにはPKという絶体絶命のピンチも防ぎ、チームに１ポイントをもたらした。
こういったパフォーマンスもあり、国内の名門ミランやチェルシーといったワールドクラスからの関心が再燃。だが、鈴木はCorriere dello Sport紙で「世界最高のGKのひとりになりたい。パルマとW杯にとても集中しているんだ」と話している。
そのための鍛錬は欠かさない。食事も「夕食は日本食。朝食と昼食はいつもコッレッキオ（練習）でチームメイトと一緒」という。「恋人がいないのは本当か」という私生活に関する質問にも、「W杯が終わってから考える。ひとり暮らしだよ。昨季は料理もたくさんしたんだ」と返した。
日々、向上だけを目指している。「11年、いつも同じやり方で練習してきた。ほかに合わせる必要はないと思う」という鈴木は、「いつも試合の翌日に」日本人インストラクターとオンラインでピラティスをしているという。
インストラクターや両親の名前も語らず、サッカーそのものへの集中を強調した鈴木。記者から日本は優れたGKを輩出してこなかったと振られると、「変わってきているよ」と話した。
「僕はとても小さいころに浦和に入り、11年在籍した。そこで技術を学び、すべての歩みを経て、トップチームと代表でのデビューに至った。やってきたことはすべてうまく機能した。だから変えたくない。対戦相手を研究し、新しいテクノロジーにもすごく気を配る。自分のこの時期に満足している」
23歳という若さながら、「GKは常に冷静でなければ」と語るとおり、冷静沈着な姿勢を貫く鈴木。今季もセリエAで脚光を浴びている日本代表守護神のさらなる飛躍に期待するばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
