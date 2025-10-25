「チョコボール」（森永製菓）と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした商品が、10月21日（火）から期間限定で販売されている。

「チョコボール×サンリオキャラクターズ」期間限定コラボパッケージで登場

今回は、新商品の“北海道ミルク味”のチョコボールとサンリオの人気キャラクター「シナモロール」がコラボした商品や、定番のピーナッツと「ポムポムプリン」、キャラメルと「ポチャッコ」、いちごと「マイメロディ」が組み合わさった商品が登場。キョロちゃんキャップとお揃いの衣装を身に着けたサンリオキャラクターズの限定デザインになっている。

さらに、対象の「チョコボール」を購入するとレシートで応募できるオリジナルグッズプレゼントキャンペーンも実施している。景品はコラボデザインの「オリジナルロングTシャツ」や「オリジナルトートバッグ」、「オリジナルスマホストラップ」で、期間は11月20日（木）23時59分まで。

金・銀のエンゼルを当てて応募できる「おもちゃのカンヅメ」は、今年登場した「キョロクレーン缶」で、“チョコボールのうた”を聴きながらキョロちゃんをモチーフにしたクレーンゲームを楽しむことができる内容となっている。

「チョコボール」とサンリオキャラクターズがコラボした商品は、10月21日（火）から期間限定で販売中。商品は無くなり次第終了となる。