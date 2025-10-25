ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、ブルージェイズの本拠地で行われたワールドシリーズ（WS）第1戦に「1番DH」で先発出場。7回の第4打席で、自身初のWSアーチを右翼席へ運んだ。試合は投手陣が崩れ、4－11で大敗した。

■シュナイダー監督「彼は特別な選手」

2－11と9点を追う7回。1死一塁の場面で打席に入った大谷は、ブルージェイズ4番手のブレイドン・フィッシャー投手と対戦。5球目カーブにバットを合わせると、打球は高々と舞い上がり、右翼席へ飛び込んだ。

ブーイングを飛ばしていた敵地ファンも沈黙。静寂の中、ダイヤモンドを一周したが、大量リードを許す展開に変わりはなく、大谷にも笑顔はなかった。

そして、迎えた9回の第5打席。今度は「We don't need you！（我々にお前は必要ない）」というチャントが、大谷に向けて降り注いだ。1球ごとに4万人を超えるブルージェイズファンの声は大きくなり、「We don't need you！」を連呼。球場は異様な雰囲気に包まれた。

ここで大谷は冷静に四球を選び出塁したが、続くムーキー・ベッツ内野手が倒れてゲームセット。この日、大谷は4打数1安打2打点、2三振1四球だった。

ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は試合後、自然発生的に生まれたチャントについて感想を求められると、「少し聞こえたけど、正直、オオタニのような選手について悪くは言えない。彼は特別な存在だからね。（7回に）あの本塁打が出た時点で、点差が開いていたから助かった」と語った。

■「思わず笑ってしまった」と本音も

ブルージェイズの選手たちの耳にもチャントは入っていたそうで、ポストシーズンの打率が.439と絶好調のアーニー・クレメント内野手は「思わず笑ってしまったよ」と本音を吐露。続けて「今ここに仲間たちがいて、その仲間たちは本当に素晴らしい仕事をしてくれている。今のチームにとって、これ以上の補強なんて必要ないと思うよ」と、ファンの声に“同意”した。

一方、5番手で登板した36歳のクリス・バジット投手は「“熊を刺激するな”（余計なことをして相手を怒らせるな）」と話し、チャントに対して警告を発した。

2023年のオフ、エンゼルスからフリーエージェントとなった大谷を巡っては、ブルージェイズへの移籍が決定的という情報が一時流れ、地元ファンは歓喜。ところが、結局ドジャースを選んだため、一連の反動から大谷に対するブーイングもきつくなっている。