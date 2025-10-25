元NHKでフリーアナウンサーの住吉美紀（52）が25日、BS日テレ「森田健作アワー 人生ケンサク窓」（土曜前9・00）に出演。過去の恋愛について語った。

42歳で結婚した住吉。「夫はサービス業で。飲食のソムリエやサービスをしていた。たまたま取材を通して顔見知りになったソムリエの方と食事するってなった時に、夫も来ていた。最初はすぐに付き合いましょうとかはならなかった。けど、ある時、メッセージでお話してたら盛り上がって。会話が途切れないから、食事したら会話が盛り上がるかもしれないと思ってお昼を食べた。そしたら楽しく話ができて、お付き合いするに至った」と説明した。

住吉は、恋愛は積極的で「なんでも突撃してしまう。トライ＆エラーで、気になったら飛び込んでみよう」というタイプ。「この方素敵だなとか、一緒にいたら勉強になるとか思ったら言っちゃう。そしたら“興味ありません”って（断られた）ことも何度もあった」と苦笑した。

過去にはトラブルが起きたことも。「私は凄く自分の仕事も大切にしていた。時間も取りたいし。それは尊重してほしいと思う。でも付き合うと、全てを分かち合いたいみたいな方もいらっしゃる。そういう方とは難しいと思って、“ごめんなさい。無理なんです”ってお別れしても、強いお気持ちの方は“嫌だ。別れない”ってなって。それで1度、警察を呼んだことがあります」とぶっちゃけた。