◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 阪神―オフトバンク（2025年10月25日 みずほペイペイD）

「SMBC日本シリーズ2025」第1戦のソフトバンク―阪神戦が25日に行われる。リーグ優勝を果たしたチーム同士の激突となる。

2年ぶりに出場する阪神が、シリーズ常連のソフトバンクとどう対峙するか。

ソフトバンクが博多に本拠地を移してから、阪神が日本シリーズで戦うの今回で3度目。過去の2度（03年、14年）は、博多では通算0勝7敗と一度も勝てないジンクスがあった。

一方で今季ビジターゲームでは4月に8連勝、6、7月に10連勝を記録するなど、72試合で12球団トップの勝率.638（44勝25敗3分け）をマーク。ホームゲームの勝率.586（41勝29敗1分け）を上回った。チーム歴代でもフランチャイズ制が導入された52年の勝率.678（40勝19敗1分け）に次ぐ2番目の数字だった。

敵地で強い阪神がジンクスを破れるか、注目になる。

先発投手は阪神が投手3冠の村上頌樹投手（27）。ソフトバンクは今季14勝（9敗）でパ・リーグの最多勝の有原航平投手（33）。両軍ともに最多勝右腕で先陣を切る。