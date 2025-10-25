森保監督「コンディション的には怪我は回復できていると聞いています」

日本代表森保一監督が10月25日、J1リーグ第35節FC東京対ファジアーノ岡山を視察した。

試合後、2試合連続でベンチ外となっている日本代表MF久保建英（レアル・ソシエダ）の状況に言及した。

久保は日本代表が臨んだ9月の米遠征・国際親善試合メキシコ戦（0-0）で左足首を負傷。10月シリーズではキリンチャレンジカップ2025パラグアイ戦＆ブラジル戦のメンバーに選出され、慎重に別メニューで調整を進めた。2試合目のブラジル戦に先発出場し、存在感を放っていた久保だったが、スペインへ戻ってから2試合連続でベンチ外となっていた。

森保監督は、試合後に「現状はプレーしていないので、現時点では（招集は）難しいのかなと思いますけど、回復に向けてコンディション的には怪我は回復できていると聞いています」と話し、現況を説明。11月シリーズの招集については久保とのコミュニケーションを図りつつ、慎重に進めていく。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）