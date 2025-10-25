俳優の綾野剛が２５日、都内で行われた映画「愚か者の身分」（永田琴監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。

闇ビジネスに手を染め、苦悩する若者（北村匠海）を描いた物語。公開を迎え、会場に集まった観客に向けて綾野は「この映画を選んでくださってありがとうございます」と感謝を口にした。

壇上では、共演した北村のほか、林裕太や山下美月とそれぞれのイチオシシーンについてトークを展開したが、途中で綾野が着用していたジャケットを脱ぎ出した。「暑くて…。代謝が上がっちゃって」と話す綾野の額からは、大量の汗が。偶然にも林は綾野が汗を流すシーンをイチオシシーンに選んでおり、「筋肉量がすごいから、汗がすごいんです。剛さんって（芝居で）自力で汗をかけるんですよ。実は汗の質も変えられる」と紹介されると、「恥ずかしい…」と赤面した。

時折、ポケットに入れていたハンカチで汗をぬぐいながら「（筋肉の）増量期で、どうしても止まらなくて…」と苦笑い。この日もトレーニングに励んでから登壇していたといい「体調が悪いわけではございませんので！」と呼び掛けていた。