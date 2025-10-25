◆プロボクシング▽日本バンタム級王座決定１０回戦 梅津奨利（ＴＫＯ ４回１分５４秒）大橋哲朗（２５日・エディオンアリーナ大阪第２競技場）

空位の王座を争い、同級２位の梅津奨利（三谷大和スポーツ）が、同級１位の大橋哲朗（真正）を破って新王者となった。三谷大和スポーツジム（千葉県八千代市）は２００２年のジムオープンから苦節２３年、初めて王者を輩出した。

右構えの梅津とサウスポーの大橋の一戦は序盤から一進一退。突然の決着は４回。梅津が右ストレートを大橋の顔面にクリーンヒットさせると、ぐらついた相手をロープ際に追い詰めて一気にラッシュ。連打を浴びた大橋がたまらずダウンしたところで、ダメージを重くみたレフェリーがカウントせず試合をストップした。

タイトル初挑戦初奪取に成功し、ベルトを巻いた２７歳の梅津は「プロデビューから５年、長かった。ここだと思って一気に連打しました。ジム初の王者になりました」と歓喜。元東洋太平洋スーパーフェザー級王者の三谷大和会長も「よくやってくれました。ジムはここから、２度目のスタートです」と感慨深げだ。来春に初防衛戦が待つ梅津は「きょうのように前に出るボクシングで倒しにいきます」と日本のベルトを守るだけでなく、東洋太平洋そして世界へと、さらなる高みを目指す。

通算成績は、梅津が１３勝（９ＫＯ）１敗２分け、大橋が１４勝（４ＫＯ）５敗１分け。