◇PGAシニアツアー 福岡シニアオープン第1日（2025年10月25日 福岡市 福岡カンツリー倶楽部＝6588ヤード、パー72 優勝賞金700万円）

福岡出身で、2006年日本ツアー選手権を含めツアー通算2勝の高橋竜彦（51＝ジャパンクリエイト）が5バーディー、1ボギーの4アンダー、68で回り、首位に2打差の3位と、地元で好発進した。

首位は昨年に続いて2年連続3度目の優勝を狙うP・マークセン（59＝タイ）で、6アンダー、66で回った。

高橋が会心のプレーを展開した。「今日は2番でボギーが先行したがすぐ3番のバーディーで取り返せた」。さらに5、6番も連続で取ってスコアを伸ばすと、後半インも2バーディーを加えた。「このコースは第2打の距離感が大事でそれを心がけてプレーした」と納得顔だ。

この日は福岡・沖学園高―日大を通した後輩で、高橋を“第2の父”と慕い、ゴルフの師と仰ぐ出利葉太一郎（24）がコースで熱い声援を送った。9月のPGA最終プロテストにトップ合格。前日24日に終わった男子下部ACNツアー今季最終戦、ディライトワークスJGTOファイナルでプロ初優勝を挙げたばかりの“愛弟子”出利葉の後押しに、高橋が見事に応えてみせた。

「前週のファンケルクラシック（5位）に続いていいプレーができている。最終日は前半にスコアを伸ばせたら…」。マークセンの連覇阻止へ、シニア2年目の51歳が挑む。

◆1位・P・マークセン ここのグリーンは今季ツアーで最速と思う。速いグリーンは好き。秘訣はゆっくりとしたストロークを心がけること。（6バーディー、ボギーなしの66、2年連続3回目の優勝に好発進）

◆2位・宮本勝昌 速いグリーンで下りのパットには神経を使った。打ち上げのホールが多いので2打目の距離感が難しい。まずは第1打をフェアウエーにヒットすることがポイント。（6バーディー、1ボギー、今季シニア4勝目を目指す）

◇第1日上位成績◇

―6（1）P・マークセン 66

―5（2）I・J・ジャン 67

（2）横尾 要 67

（2）宮本勝昌 67

―4（5）郄橋竜彦 68

（5）田中秀道 68

―3（7）飯島宏明 69

（7）杉山直也 69

（7）古庄紀彦 69

（7）白潟英純 69

（7）増田伸洋 69

（7）桑原克典 69