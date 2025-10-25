◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2025 日本15―19オーストラリア（2025年10月25日 東京・国立競技場）

世界ランキング13位の日本は同7位のオーストラリアに15―19（前半3―14）で敗れた。W杯優勝2度を誇る強豪に4点差に迫ったが、7度目の対戦での初勝利を逃した。

夏のパシフィック・ネーションズカップ（PNC）を戦ったメンバーを中心に、春のウェールズ戦以来の復帰となったNo・8リーチ・マイケル（BL東京）が復帰し、現状のベストメンバーをそろえた日本。だが前半はボールを保持できる時間帯が少なく、CTBチャーリー・ローレンス（相模原）、PR竹内柊平（東京SG）と2人のシンビンが出るなど苦しい戦いが続き、3―14で折り返した。

後半は12分に竹内がシンビンを取り戻すチーム初トライで反撃開始。22分にはFLベン・ガンター（埼玉）にもトライが生まれ、4点差に迫った。その後は日本もチャンスをものにできず、一進一退の攻防が続いたまま終盤に。最後は相手にボールを保持されたまま、4点差のままフルタイムを迎えた。

オーストラリア出身のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）にとっては、日本代表HCとして初めての母国との対戦。「母国と対戦できることは名誉なこと。母国と戦うのは勝ちたい気持ちがさらに湧き上がる」と話していたが、白星には届かず。今後は欧州に遠征し、11月1日の南アフリカ戦（ロンドン）を皮切りにテストマッチ4連戦を行う。